Fransız Mutfağının Klasik Güzeli: Quiche Lorraine Tarifi

Lorraine bölgesinden dünyaya yayılan bu nefis tuzlu tart, kıtır tabanı ve kremsi dolgusu ile kahvaltıdan akşam yemeğine her sofraya zarafet katıyor. İşte orijinal Quiche Lorraine tarifi…

Fransız Mutfağının Klasik Güzeli: Quiche Lorraine Tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 14:21

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Lorraine bölgesine özgü olan Quiche Lorraine, başlangıçta kırsal halkın yumurta ve krema fazlasını değerlendirmek için yaptığı sade bir tarttı. Ancak zamanla içerisine pastırma, peynir gibi malzemeler eklenerek zenginleşti ve Fransız mutfağının en tanınmış lezzetlerinden biri haline geldi. İster sıcak, ister soğuk servis edilebilen bu lezzet, hem şık hem doyurucu bir seçenek sunuyor.

QUICHE LORRAINE TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

  • 250 gram un
  • 125 gram tereyağı (soğuk, küçük küpler halinde)
  • 1 yumurta
  • 2 yemek kaşığı soğuk su
  • 1 çay kaşığı tuz

İç harç için:

  • 200 gram pastırma veya füme jambon (küçük doğranmış)
  • 3 yumurta
  • 200 ml krema
  • 100 ml süt
  • 150 gram rendelenmiş Gruyère veya kaşar peyniri
  • Karabiber, muskat rendesi (isteğe bağlı)

Yapılışı

  1. Hamuru Hazırlayın: Unu ve tuzu geniş bir kaba alın. Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla ufalayarak kum kıvamı alın. Yumurtayı ve soğuk suyu ekleyip yoğurmadan toparlayın. Streçleyip buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
  2. Hamuru Açın: mDinlenen hamuru unlanmış zeminde tart kalıbınızın boyutunda açın. Yağlanmış kalıba yerleştirin, kenarlarını düzeltin. Çatalla birkaç delik açın. Üzerine yağlı kâğıt ve bakliyat koyarak 180°C fırında 15 dakika kör pişirme yapın.
  3. İç Harcı Hazırlayın: Pastırmaları tavada hafifçe kızartın. Ayrı bir kapta yumurta, krema, süt ve rendelenmiş peyniri çırpın. Karabiber ve muskat ekleyin.
  4. Birleştirme: Kör pişmiş hamurun üzerine pastırmaları yerleştirin. Üzerine sıvı harcı dökün. Üstü kızarana kadar, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
  5. Servis: Ilık ya da soğuk olarak, yanında hafif bir yeşil salata ile servis edin.

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