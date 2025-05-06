Fransız Mutfağının Klasik Güzeli: Quiche Lorraine Tarifi

Yayınlanma: 06.05.2025 - 14:21

Güncelleme: 06.05.2025 - 14:21

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Lorraine bölgesine özgü olan Quiche Lorraine, başlangıçta kırsal halkın yumurta ve krema fazlasını değerlendirmek için yaptığı sade bir tarttı. Ancak zamanla içerisine pastırma, peynir gibi malzemeler eklenerek zenginleşti ve Fransız mutfağının en tanınmış lezzetlerinden biri haline geldi. İster sıcak, ister soğuk servis edilebilen bu lezzet, hem şık hem doyurucu bir seçenek sunuyor.

QUICHE LORRAINE TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

250 gram un

125 gram tereyağı (soğuk, küçük küpler halinde)

1 yumurta

2 yemek kaşığı soğuk su

1 çay kaşığı tuz

İç harç için:

200 gram pastırma veya füme jambon (küçük doğranmış)

3 yumurta

200 ml krema

100 ml süt

150 gram rendelenmiş Gruyère veya kaşar peyniri

Karabiber, muskat rendesi (isteğe bağlı)

Yapılışı