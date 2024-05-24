Hafta sonu kahvaltılarına tanıdık bir lezzet... Kalabalık sofralarda favori tarif olmaya aday!

Hafta sonu kahvaltılarına yeni bir lezzet katmak isteyenler için mükemmel bir seçenek olan Fransız tostu, yumurtalı ekmeğe benzerliği ile dikkat çeker. Bu lezzet, dışı çıtır çıtır içi ise yumuşacık dokusuyla hem gözlere hem de damaklara hitap ediyor. İşte enfes tarif...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 21:33
Hafta sonu kahvaltılarına tanıdık bir lezzet... Kalabalık sofralarda favori tarif olmaya aday!
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Fransız tostu, üzerine ekleyeceğiniz meyveler, bal, şurup veya çikolata sosuyla farklı lezzetler yaratma imkanı sunar. Pratik yapımı ve lezzetli sonuçlarıyla bu tarif, hafta sonu kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak. İşte, adım adım Fransız tostu tarifi...

MALZEMELER

4 dilim kalın kesilmiş ekmek 

2 büyük yumurta

1/2 su bardağı süt

1/4 su bardağı krema

1 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı vanilya

1/2 çay kaşığı tarçın

Bir tutam tuz

2 yemek kaşığı tereyağı 

Üzeri İçin:

Pudra şekeri

Akçaağaç şurubu veya bal

Taze meyveler (çilek, muz, yaban mersini vb.)

HAZIRLANIŞI

Karışımı Hazırlayın:

Bir karıştırma kabında yumurtaları çırpın.

Süt, krema (isteğe bağlı), şeker, vanilya, tarçın (isteğe bağlı) ve tuzu ekleyin. İyice karıştırın.

Ekmekleri Hazırlayın:

Ekmek dilimlerini hazırladığınız karışıma batırın. Her iki tarafının da karışıma iyice bulandığından emin olun. Ekmeklerin çok fazla karışımı emmesine izin vermeyin, aksi halde dağılabilirler.

Tostu Pişirin:

Orta ateşte büyük bir tavada tereyağını eritin.

Ekmek dilimlerini tavaya yerleştirin ve her iki tarafı altın rengi olana kadar, yaklaşık 3-4 dakika kızartın. Ekmeklerin dışı çıtır ve içi yumuşak olmalıdır.

Servis:

Fransız tostlarını tavadan alın ve servis tabağına yerleştirin.

Üzerine pudra şekeri serpin.

Akçaağaç şurubu veya bal dökün.

Taze meyvelerle süsleyin.


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