15 dakikada hazırlanan pratik lezzet: Kahvaltılık muffin tarifi...
Kahvaltı, hepimiz için vazgeçilmez lezzetler arasında yer alır. Peki, kahvaltınızı daha sağlıklı hale getirmeye ne dersiniz? Sebze sevmeyenlerin bile bayılacağı bu lezzetli muffin tarifini deneyin. Muffinlerin içine gizlenen sebzeler, ilk ısırıkta fark edilse de, tadı o kadar güzel ki, muffinler bir çırpıda bitecek.
İçerisindeki lezzet patlaması herkesin damaklarını şenlendirirken, siz de bu keyifli anları izlemekten büyük mutluluk duyacaksınız. Unutmadan söyleyelim, bu lezzetli muffinleri sürekli yapacaksınız. Sağlıklı ve lezzetli bir başlangıç için bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Peki, 15 dakikada hazırlanan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte kahvaltılık muffin tarifi...
KAHVALTILIK MUFFIN TARİFİ
Malzemeler:
5 dilim pratik macar salam
3 adet yumurta
2 su bardağı un
1/2 adet kırmızı kapya biber
4 dal taze soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1/2 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
3 yemek kaşığı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
KAHVALTILIK MUFFIN YAPILIŞI
Fırını 180 derecede ısıtın.
Salamları ve kırmızı biberi minik küpler halinde doğrayın.
Yeşil soğanların yeşil kısımlarını ince ince kıyın.
Bir miktar saplarından da ilave edin.
Bir kabın içine yumurtaları kırın. Üzerine zeytinyağı ve yoğurdu ilave ederek el blenderı ya da tel çırpıcı yardımıyla birkaç dakika çırpın.
Ayrı bir kapta un, tuz, karabiber ve kabartma tozunu karıştırın.
Yumurtalı karışımın üzerine ilave edin.
Spatula yardımıyla karıştırın.
Doğradığınız salam, yeşil soğan, kırmızı biberleri ve ufalanmış beyaz peyniri karışıma ekleyerek karıştırın.
Muffin kalıbınızı hafifçe yağlayın.
Hazırladığınız karışımı eşit miktarda paylaştırın.
Daha önceden ısıttığınız fırında içi pişip, güzelce kabarana kadar pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra bir miktar dinlendirip kalıplardan çıkarın ve servis edin.
Afiyet olsun!
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