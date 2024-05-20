10 dakikada hazırlanan pratik kahvaltılık tarifi: Yumurtalı tost tarifi...

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2024 Pazartesi, 10:44
10 dakikada hazırlanan pratik kahvaltılık tarifi: Yumurtalı tost tarifi...

Yumurtalı tost yapmak oldukça basit ve lezzetli bir seçenektir. Kahvaltı için ideal olan bu tarif, sadece birkaç malzeme ve basit bir hazırlık süreci gerektirir. Yumurtalı tost, çocukların da favorisi olup hem doyurucu hem de lezzetlidir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu pratik tarif, kahvaltı sofralarınıza renk katar.

10 dakikada hazırlanan pratik kahvaltılık tarifi: Yumurtalı tost tarifi...

Fransız tostuna benzeyen ancak tatlı değil, tuzlu bir versiyon arayanlar için harika bir alternatif olan bu tost, şipşak hazırlanması ile favorileriniz arasına girmeye aday. Tost makinesine ihtiyaç duymadan sadece tavada hazırlanan bu tarif, kaşar peyniri ve sucukla lezzetlendirilmiş tost ekmeğini yumurtalı harca batırıp pişirmekten oluşuyor. Peki, sadece 10 dakikada hazırlanan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte yumurtalı tost tarifi...

10 dakikada hazırlanan pratik kahvaltılık tarifi: Yumurtalı tost tarifi...

YUMURTALI TOST TARİFİ

Malzemeler:

8 dilim tost ekmeği

150 gram kaşar peyniri

80 gram sucuk (16 ince dilim)

4 adet yumurta

1/2 çay bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz tatlı biber

1/3 çay bardağı sıvı yağ (50 ml)

10 dakikada hazırlanan pratik kahvaltılık tarifi: Yumurtalı tost tarifi...

YUMURTALI TOST YAPILIŞI

Tost ekmeklerinin yarısının üzerine bir kat kaşar dilimi koyup üzerine çok ince kestiğiniz sucuk dilimlerinden 4'er adet yerleştirin.

Üzerine bir kat daha kaşar peyniri ilave edip tost ekmeğiyle kapatın.

Kare tost ekmeklerin ortadan ikiye çaprazlama keserek üçgen tostlar elde edin.

Yumurtaları süt, tuz ve toz tatlı biberle birlikte çırpın.

Tostları yumurtalı karışıma güzelce bulayın. 

1-2 kez çevirin ki her yönü karışımı iyice çeksin.

Sıvı yağı tavaya alıp ısıtın, tostları tavaya alın.

Yaklaşık 2-3 dakikaya alt kısmı kızarınca çevirin, üzerlerinden hafifle bastırarak 2 dakika kadar da bu şekilde tavada pişirin. 

Kaşar peyniri iyice eridiğinde hazır demektir.

Tüm tostlar için aynı pişirme aşamasını tekrar edin ve sıcakken servis edin. 

Afiyet olsun!

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