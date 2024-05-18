Pazar kahvaltısında farklı lezzetler arayanlara... Manakeesh tarifi!
Hem çıtır çıtır dokusuyla hem de içeriğindeki baharatların eşsiz uyumuyla tanıdık tatların ötesine geçen Manakeesh evde kolayca yapabileceğiniz bir tarif. Pazar kahvaltılarında veya atıştırmalık olarak hazırlayabilirsiniz. İşte Manakeesh tarifi!
Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan manakeesh, zengin aroması ve pratik hazırlanışıyla sofralarınıza geliyor. Genellikle kahvaltılarda ve hafif öğünlerde tercih edilen bu lezzet, incecik hamuru üzerine sürülen çeşitli malzemelerle her damak zevkine hitap ediyor.
MALZEMELER
Hamur İçin:
4 su bardağı un
1 yemek kaşığı instant maya
1 yemek kaşığı şeker
1 çay kaşığı tuz
1/4 su bardağı zeytinyağı
1 su bardağı ılık su (gerektiği kadar)
Üzeri İçin:
1/2 su bardağı zeytinyağı
1/2 su bardağı za'atar (Ortadoğu'da yaygın bir baharat karışımı)
Kıyma, peynir, sebzeler
HAZIRLANIŞI
Büyük bir karıştırma kabında unu, instant mayayı, şekeri ve tuzu karıştırın.
Zeytinyağını ekleyin ve karıştırın.
Ilık suyu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak ve elastik bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun kıvamı hafif yapışkan olabilir.
Hamuru bir top haline getirin ve üzerine hafifçe un serpin. Kabın üzerini temiz bir bezle örtün ve 1 saat kadar mayalanmaya bırakın. Hamur iki katına çıkmalıdır.
Küçük bir kapta zeytinyağı ve za'atari karıştırın. İyice karıştığından emin olun.
Mayalanmış hamuru hafifçe yoğurarak gazını alın.
Hamuru 8 eşit parçaya bölün ve her bir parçayı yuvarlayın.
Her bir hamur topunu yaklaşık 1 cm kalınlığında daire şeklinde açın.
Açılmış hamurların üzerine za'atar karışımını eşit bir şekilde yayın. İstediğiniz farklı malzemler de kullanabilirsiniz.
Hamurları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 10-12 dakika, hamurlar altın rengi olana kadar pişirin.
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