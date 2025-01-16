Hastalıklara karşı savaşan probiyotik deposu lezzet: Muradiye çorbası tarifi
Osmanlı mutfağının bu eşsiz tarifini sevdiklerinizle paylaşarak sofralarınıza tarihi bir dokunuş katabilirsiniz. Peki, hastalıklara karşı savaşan probiyotik deposu bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes Muradiye çorbası tarifi...
Muradiye Çorbası, Osmanlı mutfağından günümüze miras kalan lezzetlerden biridir. Bu çorba, özellikle kış aylarında sofralara hem lezzet hem de şifa getirir. Yoğun kıvamı, besleyici malzemeleri ve kendine özgü aromasıyla her damağa hitap eder. İşte, adım adım Muradiye çorbası tarifi...
MURADİYE ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
Ana malzemeler:
1 su bardağı haşlanmış tavuk eti (didiklenmiş)
1 çay bardağı pirinç
1 litre tavuk suyu
1 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı un
1 adet yumurta sarısı
Üzeri için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı nane
MURADİYE ÇORBASI YAPILIŞI
Tavuk etlerini haşlayarak didikleyin.
Elde ettiğiniz tavuk suyunu bir tencereye alın.
İçerisine yıkanmış pirinçleri ekleyin ve pirinçler yumuşayana kadar kaynatın.
Bir kasede yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın.
Hazırladığınız karışıma, kaynayan tavuk suyundan birkaç kepçe ekleyerek karışımı ılıştırın.
Bu işlem, terbiyenin kesilmesini önler.Ilıttığınız terbiyeyi yavaş yavaş kaynayan tencereye ekleyin ve karıştırarak pişirmeye devam edin.
Çorbanın kıvamını kontrol edin, gerekirse biraz sıcak su ekleyebilirsiniz.
Bir tavada tereyağını eritip içerisine kırmızı toz biber ve nane ekleyin.
Bu aromatik sosu çorbanın üzerine gezdirerek servis edin.Muradiye
Çorbası, sıcacık bir başlangıç olarak sunulabilir.
Yanında taze limon dilimleri ve kıtır ekmeklerle lezzetini tamamlayabilirsiniz.
Muradiye Çorbası, sıcacık bir başlangıç olarak sunulabilir.
Yanında taze limon dilimleri ve kıtır ekmeklerle lezzetini tamamlayabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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