Hatay mutfağının enfes lezzeti ile sofralarınıza renk katın: Tepsi kebabı tarifi

Yayınlanma: 25.02.2025 - 12:06

Güncelleme: 25.02.2025 - 12:06

Tepsi kebabı, özellikle Hatay mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Kıyma ve baharatların harika uyumuyla hazırlanan bu lezzet, fırında pişirilerek hem pratik hem de enfes bir yemek haline gelir. Adını, tepside hazırlanıp pişirilmesinden alan bu kebap, kalabalık sofraların vazgeçilmezi olmaya adaydır. Peki, Hatay yöresinden sofralarınıza renk katacak olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes tepsi kebabı tarifi...

TEPSİ KEBABI TARİFİ

Malzemeler

Köfte harcı için:

500 gram dana veya kuzu kıyma (isteğe bağlı karışık kullanılabilir)

1 adet büyük kuru soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet kırmızı kapya biber (ince doğranmış)

1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı su (köftenin daha yumuşak olması için)

Üzeri için:

2 adet domates (halka şeklinde doğranmış)

2 adet yeşil biber (bütün veya ikiye bölünmüş)

1 adet patates (isteğe bağlı, dilimlenmiş)

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

TEPSİ KEBABI YAPILIŞI

Kıymayı geniş bir yoğurma kabına alın.

Üzerine rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, doğranmış biberler ve baharatları ekleyin.

Salçayı ve suyu ekleyerek iyice yoğurun.

Harcın kıvam alması için en az 5-7 dakika boyunca yoğurmaya devam edin.

Kıymayı yoğurduktan sonra üzerini streç filmle kapatarak 15-20 dakika dinlendirin.

Yağlanmış bir fırın tepsisine hazırladığınız kıyma harcını eşit şekilde yayın.

Üzerine elinizle bastırarak düzgün bir zemin oluşturun.

Daha sonra bir bıçak yardımıyla dilimler halinde şekil verin.

Bu sayede piştikten sonra servis etmesi daha kolay olacaktır.

Dilimlediğiniz domates, yeşil biber ve patatesleri köftenin üzerine yerleştirin.

Patatesleri kullanmak istemezseniz, sadece domates ve biberle süsleyebilirsiniz.

Bir kasede salça, sıcak su ve zeytinyağını karıştırarak sosu hazırlayın.

Hazırladığınız sosu tepsi kebabının üzerine gezdirin.

Önceden 200 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Üzeri kızardığında ve sebzeler yumuşadığında tepsi kebabı servise hazırdır.

Afiyet olsun!