Haziran ayı meyve ve sebzeleri

Yayınlanma: 02.06.2024 - 20:39

Güncelleme: 02.06.2024 - 20:39

Haziran, yaz mevsiminin başlangıcıyla birlikte, doğanın en cömert zamanlarından biridir. Bu ayda taze, lezzetli ve sağlıklı sebze ve meyveler bolca bulunur. Haziran ayında hangi sebze ve meyveleri tüketebileceğinizi bilmek, hem beslenme çeşitliliğinizi artırır hem de en taze ürünleri sofralarınıza getirir. İşte Haziran ayında mevsiminde tüketebileceğiniz sebze ve meyveler:

Meyveler

Çilek:

Haziran ayında en tatlı ve sulu haliyle bulunur. Taze olarak tüketebilir, salatalara ekleyebilir veya tatlılarda kullanabilirsiniz.

Kiraz:

Tatlı ve sulu kirazlar, bu ayda bolca bulunur. Hem atıştırmalık olarak hem de reçel, komposto yapımında idealdir.

Kayısı:

Sarı ve turuncu tonlardaki kayısılar, Haziran ayının favori meyvelerindendir. Taze olarak tüketebilir veya kurutarak kış için saklayabilirsiniz.

Erik:

Kırmızı, mor ve yeşil erikler, Haziran ayında bolca bulunur. Taze olarak tüketmenin yanı sıra marmelat yapımında da kullanabilirsiniz.

Şeftali:

Tatlı ve sulu şeftaliler, Haziran ayında olgunlaşmaya başlar. Taze olarak tüketebilir, salatalara ekleyebilir veya tatlılar yapabilirsiniz.

Sebzeler

Domates:

Haziran ayında domatesler en lezzetli dönemindedir. Salatalarda, yemeklerde ve sos yapımında kullanabilirsiniz.

Salatalık:

Ferahlatıcı ve su oranı yüksek salatalıklar, bu ayda bolca bulunur. Salatalarda, cacık yapımında ve sandviçlerde kullanabilirsiniz.

Biber:

Yeşil, kırmızı ve sarı biberler, Haziran ayında taze ve çıtırdır. Yemeklerde, salatalarda ve dolmalarda kullanabilirsiniz.

Patlıcan:

Yaz yemeklerinin vazgeçilmezi olan patlıcan, Haziran ayında bolca bulunur. Kızartma, közleme ve türlü gibi yemeklerde kullanabilirsiniz.

Kabak:

Kabak, bu ayda taze ve lezzetlidir. Mücver, dolma ve zeytinyağlı yemeklerde kullanabilirsiniz.

Yeşillikler ve Otlar

Roka:

Salataların ve mezelerin vazgeçilmezi roka, bu ayda tazedir. Ferahlatıcı bir tat katar.

Maydanoz:

Her türlü yemekte kullanabileceğiniz maydanoz, Haziran ayında en taze halindedir.

Dereotu:

Balık yemeklerinin ve salataların olmazsa olmazı dereotu, taze ve aromatik tadıyla öne çıkar.