Lezzet şöleni başlıyor: Pratik Köstebek Pasta tarifi!

Yayınlanma: 26.02.2024 - 22:19

Güncelleme: 26.02.2024 - 22:19

Mutfakta ustalığınızı konuşturmanın tam zamanı! Hem görsel şölen yaratmak hem de lezzet dolu bir tatlı deneyimi yaşamak istiyorsanız, işte size pratik Köstebek Pasta tarifi! Bu nefis tarifle, sadece kısa bir sürede muazzam bir pasta hazırlayabilir, sevdiklerinizi şaşırtabilirsiniz...

MALZEMELER

Kek İçin:

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Krema İçin:

2 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 yumurta sarısı

1 paket vanilin

100 gram tereyağı

Üzeri İçin:

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Çikolata sosu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Yumurta ve şeker iyice çırpılır. Sıvı malzemeler (süt, sıvı yağ) eklenir ve karıştırılır.

Un, kakao, kabartma tozu ve vanilin eklenip karıştırılır. Kek hamuru hazırlanır.

Hazırlanan kek hamuru yağlanmış dikdörtgen bir fırın kabına dökülür.

Önceden ısıtılmış fırında kek pişirilir. Kürdan testiyle kontrol ederek fırından çıkarılır.

Kek soğurken, krema için süt, şeker, un, nişasta, yumurta sarısı ve vanilin bir tencerede karıştırarak pişirilir.

Koyu bir kıvam alınca ocaktan alınır, içerisine tereyağı eklenip karıştırılır.

Soğuyan kek iki katlı olarak kesilir. İlk kat servis tabağına alınır.

Üzerine hazırlanan kremayı yayın. İkinci kek katı da üzerine kapatılır.

Üzerine dövülmüş ceviz içini serpilir.