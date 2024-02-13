Hem hafif hem pratik: Çikolata sevenlerin bayılacağı tarif... 10 dakikada Çikolatalı Mousse tarifi!

Akşamları beliren tatlı krizlerinde hem pratik hem de hafif bir tatlı tarifi bulmak düşünüldüğünden daha kolay. İşte 10 dakikada hazırlayabileceğiniz Çikolatalı Mousse tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 22:39
Hem hafif hem pratik: Çikolata sevenlerin bayılacağı tarif... 10 dakikada Çikolatalı Mousse tarifi!
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Akşam tatlı krizlerine karşı direnç göstermek bazen zor olur, ancak lezzetli bir çikolatalı mousse tarifiyle hem hafif hem de pratik bir çözüm bulabilirsiniz. Tam anlamıyla bir tatlı şöleni sunan bu tarif, çikolata tutkunlarının favorisi olmaya aday!

MALZEMELER

200 gram bitter çikolata

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3 yumurta sarısı

1/4 su bardağı şeker

1 paket vanilin şeker veya 1 çay kaşığı vanilin özütü

1 su bardağı süt

1 su bardağı krema (krema soğuk olmalı)

Yarım paket toz jelatin (isteğe bağlı, çikolatalı karışıma ekstra kıvam katmak için)

Çilek veya fındık (isteğe bağlı, süslemek için)

Yapılışı:

Bitter çikolata benmari usulü veya mikrodalga fırında ara ara karıştırarak eritilir. Ardından ocaktan alınır ve bir kenarda soğumaya bırakılır.

Yumurta sarısı ve şeker mikserle beyazlayana kadar çırpılır.

Eriyen çikolata yumurta karışımına eklenir. Karıştırılır.

Süt eklenip karıştırılır.

Vanilin veya vanilin özütü eklenir.

Soğuk olduğundan emin olunan krema ayrı bir kapta kremayı çırpılır.

Çırpılmış krema çikolatalı karışıma eklenir ve spatula ile nazikçe karıştırılır.

Hazırlanan mousse kaselere veya kuplara paylaştırılır.

Buzdolabında dinlenen mousse çilek veya fındık gibi malzemelerle süslenerek servis edilir.


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