Tadı damaklarda kalan nefis lezzet: Çerkes tavuğu tarifi...
Geleneksel Çerkes mutfağından esinlenen bu nefis tarif, incecik dövülmüş tavuk eti, ceviz ve yoğurdun eşsiz uyumuyla sofralarınıza yeni bir lezzet katacak. Tavuk eti, özenle hazırlanmış ve incelikle dövülmüş şekliyle, tarife özgün bir dokuluk ve lezzet katıyor. Cevizin doyurucu tadı ve yoğurdun ferahlatıcı dokusu ise bu lezzet yolculuğunu taçlandırıyor.
Çerkes tavuğu, hem lezzetli hem de pratik bir tarif olmasıyla dikkat çeker. Geleneksel Türk mutfağının önemli bir parçası olan Çerkes tavuğu, hem görsel olarak şık bir sunum hem de doyurucu bir lezzet sunar. Özel günlerde veya misafir ağırlarken sofralarınızı zenginleştirmek için ideal bir seçenektir. Hem hazırlaması kolay hem de tadıyla herkesi memnun eden bu lezzet, Türk mutfağının sevilen tarifleri arasında yer alır. Peki, tadı damaklarda kalan bu nefis lezze nasıl yapılır? İşte Çerkes tavuğu tarifi...
ÇERKES TAVUĞU TARİFİ
Malzemeler:
Tavuk için:
1 adet bütün tavuk (haşlanmış)
5 su bardağı su
Harcı için:
3 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
1,5 su bardağı ceviz içi
4 dilim bayat ekmek içi
1,5 su bardağı tavuk suyu
1/2 çay kaşığı karabiber
Üzeri için (arzuya göre):
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
ÇERKES TAVUĞU YAPILIŞI
Sarımsakları tuz ilavesiyle havanda dövün.
Ayıklanmış ceviz içlerini katıp havanda dövme işlemini sürdürün.
Ufalanmış bayat ekmek içlerini azar azar eklenen tavuk suyuyla yumuşatın.
Yumuşayan ekmek içinin üzerine havanda dövdüğünüz sarımsaklı ceviz karışımını ekleyip karıştırın. Karabiberle tatlandırın.
Kemik ve derilerini ayıkladığınız tavuğu, ince uzun parçalar halinde didikleyin.
Tel tel ditilmiş tavuk etleriyle cevizli karışımı ve bayat ekmek içini karıştırın.
Hazırladığınız çerkes tavuğunu bir servis tabağına aktarın.
Arzuya göre küçük bir tavada kızdırdığınız sıvı yağa toz kırmızı biber katıp karıştırdıktan sonra üzerine gezdirin.
Bir tutam doğranmış taze kişniş ile servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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