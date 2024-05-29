Tatlıların en yumuşak lezzeti: Sakızlı Ankara sarması tarifi

Sakızlı Ankara sarması, tatlıların en yumuşak ve enfes lezzetini sunuyor. Bu özel tarif, sakızın ferahlatıcı tadıyla damakları şenlendiriyor. İşte, Sakızlı Ankara sarması tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 12:37
Tatlıların en yumuşak lezzeti: Sakızlı Ankara sarması tarifi
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Ankara sarması, Türk mutfağının sevilen tatlılarından biridir ve sakızla zenginleştirilen versiyonuyla daha da özel bir lezzet haline gelir. Sakızın eşsiz aroması, Ankara sarmasına özgün bir tat ve dokunuş katarken, tatlıyı olağanüstü yumuşak ve hafif kılar. İşte, Sakızlı Ankara sarması tarifi...

SAKIZLI ANKARA SARMASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı şeker
  • 2 tane damla sakız aromalı şekersiz falım
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı margarin
  • 2 paket kakaolu bisküvi

Yapılış

  1. Bisküvileri toz haline getirin. Kare fırın tepsisine eşit şekilde serpin.
  2. Muhallebisi için süt, un, şeker ve sakızı ocakta kaynayana kadar sürekli karıştırılarak pişirin.
  3. Kaynadıktan sonra vanilya ve margarin ekleyerek çırpın.
  4. Tepsinin üzerine kaşık ile eşit şekilde dökün. Bu aşamada dikkat etmelisiniz direk dökmeye çalışırsanız muhallebi bisküvi ile karışacaktır.
  5. Kaşık ile dökmek uzun bir süreç ama istediğiniz sonucu elde etmek için iyi olacaktır. İşlem bitince buzdolabında 2-3 saat dinlendirin.
  6. Soğuyan tatlıyı 3 parmak şeritler halinde keserek yuvarlayın. Afiyet olsun.

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