Tatlıların en yumuşak lezzeti: Sakızlı Ankara sarması tarifi

Yayınlanma: 29.05.2024 - 12:37

Güncelleme: 29.05.2024 - 12:37

Ankara sarması, Türk mutfağının sevilen tatlılarından biridir ve sakızla zenginleştirilen versiyonuyla daha da özel bir lezzet haline gelir. Sakızın eşsiz aroması, Ankara sarmasına özgün bir tat ve dokunuş katarken, tatlıyı olağanüstü yumuşak ve hafif kılar. İşte, Sakızlı Ankara sarması tarifi...

SAKIZLI ANKARA SARMASI TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

2 tane damla sakız aromalı şekersiz falım

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı margarin

2 paket kakaolu bisküvi

Yapılış