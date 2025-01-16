Hem pratik hem de leziz bir tatlı: Pekmezli armut tatlısı tarifi

Yayınlanma: 16.01.2025 - 17:38

Güncelleme: 16.01.2025 - 17:38

Tatlı tariflerinde doğallığı ve sağlığı bir araya getiren pekmezli armut tatlısı, lezzetli olduğu kadar yapımı da oldukça pratik bir seçenek. Özellikle hafif tatlıları tercih edenler için mükemmel bir alternatif olan bu tatlı, misafirlerinizi etkileyecek şık bir sunuma da sahiptir. Peki, pratikliğiyle çok sevilen bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes pekmezli armut tatlısı tarifi...

PEKMEZLİ ARMUT TATLISI TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy armut

1 su bardağı üzüm pekmezi

1 su bardağı su

1 çubuk tarçın

2-3 adet karanfil

1 çay kaşığı limon suyu

Süslemek için dövülmüş ceviz veya fındık

Dondurma veya kaymak (isteğe bağlı)

PEKMEZLİ ARMUT TATLISI YAPILIŞI

Armutları yıkayın ve kabuklarını soyun.

Alt kısımlarını düz bir şekilde kesin, böylece armutlar tencerede dik durabilir.

Dilerseniz armutların çekirdek kısımlarını bir bıçak yardımıyla çıkarabilirsiniz.

Bir tencereye pekmezi, suyu, çubuk tarçını, karanfilleri ve limon suyunu ekleyin.

Şerbeti orta ateşte karıştırarak kaynamaya bırakın.

Armutları tencereye dik şekilde yerleştirin.

Kısık ateşte yaklaşık 25-30 dakika, armutlar yumuşayana kadar pişirin.

Şerbetin armutların her yerine eşit şekilde nüfuz etmesi için ara sıra armutları çevirin.

Pişen armutları bir servis tabağına alın ve üzerlerine şerbetten gezdirin.

Soğuması için bir süre bekletin. Üzerini dövülmüş ceviz veya fındık ile süsleyin.

Dilerseniz yanına bir top dondurma veya biraz kaymak ekleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!