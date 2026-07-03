Bohçanın içindeki sürpriz ziyafet: Tavuklu sultan kebabı tarifi...

Görünümüyle misafir sofralarına yakışan, yapımıyla ise hafta içi akşamlarını kurtaran muazzam bir fırın yemeği! Hazır yufkanın içine saklanan nefis tavuklu ve sebzeli harç, üzerindeki beşamel sos ve kızarmış kaşarla birleştiğinde ortaya tek kelimeyle bir şaheser çıkıyor. İşte enfes tavuklu sultan kebabı tarifi...

MALZEMELER

2 adet hazır taze yufka

İç Harcı İçin:

400 gram kemiksiz tavuk göğsü (Küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

1,5 su bardağı garnitür (Haşlanmış bezelye, havuç, patates karışımı)

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik, pul biber

Beşamel Sos ve Üzeri İçin:

1,5 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı soğuk süt

Çeyrek çay kaşığı tuz ve karabiber

Üzeri için: 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

ADIM ADIM YAPILIŞI

Tavaya sıvı yağını ve doğranmış soğanları alıp kavurun. Tavukları ekleyip suyunu salıp çekene kadar soteleyin. Salçayı ilave edip 2 dakika daha kavurun. Son olarak suyunu süzdüğünüz garnitürü ve baharatları ekleyip 2-3 dakika ocakta tutup altını kapatın.

Küçük bir tencerede tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Soğuk sütü yavaş yavaş ve sürekli çırparak ekleyin. Kaynayıp kıvam alınca tuz ve karabiberini ekleyip ocaktan alın.

Yufkaları tezgaha serip her birini 4 eşit üçgen parçaya bölün (toplam 8 parça çıkacak). Küçük bir kasenin içine iki parça yufkayı üst üste (çapraz şekilde) serin. Kenarları kaseden dışarı sarkmalıdır.

Yufkanın tam ortasına hazırladığınız tavuklu harçtan bolca koyun. Dışarı sarkan yufka kenarlarını harcın üzerine doğru bohça gibi kapatın.

Kaseyi yağlanmış fırın tepsisine ters çevirerek bohçayı çıkarın. Tüm malzemelere aynı işlemi uygulayın.

Hazırladığınız bohçaların üzerine beşamel sosu eşit şekilde paylaştırın. Önceden ısıtılmış 190°C fırında yufkalar hafifçe pembeleşene kadar (yaklaşık 15 dakika) pişirin. Ardından fırından alıp üzerlerine bolca kaşar rendesi serpin ve peynirler eriyip kızarana kadar tekrar fırınlayın.