Her sofraya çok yakışan lezzetli ve pratik meze: Lokanta usulü acılı ezme tarifi

Yayınlanma: 27.12.2024 - 14:17

Güncelleme: 27.12.2024 - 14:17

Acılı ezme, Türk mutfağının vazgeçilmez mezelerinden biridir. Yemek sofralarına lezzet katan bu meze, özellikle et ve kebap türleriyle mükemmel bir uyum sağlar. Acılı ezme, baharatların ve taze sebzelerin uyumuyla hem iştah açar hem de sofralara renk katar. İşte, kolayca hazırlayabileceğiniz, lezzet dolu bir acılı ezme tarifi...

ACILI EZME TARİFİ

Malzemeler

4 adet domates (kabuğu soyulmuş ve rendelenmiş)

2 adet sivri biber (ince doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber (doğranmış)

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1/2 demet maydanoz (ince kıyılmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı limon suyu

ACILI EZME YAPILIŞI

Domatesleri rendeleyin, biberleri ve maydanozu ince ince doğrayın.

Soğanı rendeleyip fazla suyunu süzün.

Sarımsakları ezin.

Geniş bir karıştırma kabında rendelenmiş domates, doğranmış biberler, kuru soğan, maydanoz ve sarımsağı birleştirin.

Karışıma domates ve biber salçasını ekleyin.

Üzerine zeytinyağı, pul biber, toz kırmızı biber, karabiber ve tuzu ilave edin.

Karışıma nar ekşisi ve limon suyunu ekleyerek tatlı ve ekşi bir denge sağlayın.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Daha yoğun bir lezzet için buzdolabında 1 saat dinlendirin.

Acılı ezmeyi bir servis tabağına alın.

Üzerine bir miktar zeytinyağı gezdirip taze maydanoz yapraklarıyla süsleyin.

Afiyet olsun!