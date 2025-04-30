Balkanların balkabağıyla buluşan nefis tatlı böreği: Tikvenik tarifi
Tikvenik; hem nostaljik bir tat, hem de modern damaklara hitap eden bir tariftir. Peki, Balkanların balkabağıyla buluşan bu nefis tatlı böreği nasıl yapılır? İşte, leziz tikvenik tarifi...
Tikvenik, özellikle Bulgaristan, Makedonya ve Trakya bölgesinde bilinen geleneksel bir balkabağı tatlısıdır. İncecik yufkaların arasına rendelenmiş balkabağı, şeker ve ceviz konularak rulo şeklinde sarılır ve fırında pişirilir. Dışı çıtır, içi yumuşacık olan bu tatlı; çay saatlerinin, bayram sofralarının ve sonbahar-kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden biridir. Hafif ve doğal malzemelerle yapıldığı için hem lezzetli hem de besleyicidir. Peki, Balkanların balkabağıyla buluşan bu nefis tatlı böreği nasıl yapılır? İşte, leziz tikvenik tarifi...
TİKVENİK TARİFİ
Malzemeler:
4-5 adet hazır yufka
500 gram rendelenmiş balkabağı
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
1 çay kaşığı tarçın
2 yemek kaşığı sıvı yağ (yufkaların arası için)
1 yemek kaşığı tereyağı (üzeri için)
Pudra şekeri (servis için)
TİKVENİK YAPILIŞI
Rendelenmiş balkabağını geniş bir kaba alın.
Üzerine toz şekeri ekleyin ve birkaç saat buzdolabında bekletin.
Balkabağı suyunu salacak ve yumuşayacaktır.
Yumuşayan balkabağına ceviz içi ve tarçını ekleyin.
Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Bir yufkayı tezgaha serin, üzerine çok az sıvı yağ gezdirin.
İkinci yufkayı üstüne serin.
Hazırladığınız iç harçtan uzunlamasına yerleştirip rulo şeklinde sarın.
Ruloyu gül böreği gibi kıvırabilir ya da uzun olarak tepsiye yerleştirebilirsiniz.
Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.
Hazırlanan ruloları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin.
180°C'de önceden ısıtılmış fırında, üzeri kızarana dek yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
Fırından çıkan tikvenik hafif soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpilerek servis edilir.
Afiyet olsun!
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