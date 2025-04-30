Diyet listelerine uygun, besleyici ve pratik bir tarif arayanlara: Ton balıklı güveç makarna tarifi

Yayınlanma: 30.04.2025 - 11:45

Güncelleme: 30.04.2025 - 11:45

Hem pratik, hem doyurucu hem de sağlıklı bir akşam yemeği arıyorsanız, ton balıklı güveç makarna tam size göre olacak. Omega-3 açısından zengin ton balığı, lifli sebzeler ve tam buğday makarna ile hazırlanan bu tarif, hem formunu korumak isteyenler hem de sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için idealdir. Peki, diyet listelerine uygun, besleyici ve pratik bir yemek olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes ton balıklı güveç makarna tarifi...

TON BALIKLI GÜVEÇ MAKARNA TARİFİ

Malzemeler (4 kişilik)

2 su bardağı tam buğday makarna

1 kutu (160-180 g) light ton balığı (suda)

1 küçük kabak (rendelenmiş)

1 küçük havuç (rendelenmiş)

1 küçük soğan (ince doğranmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı az yağlı süt

1 yemek kaşığı tam buğday unu

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, kekik

TON BALIKLI GÜVEÇ MAKARNA YAPILIŞI

Makarnayı hafif tuzlu suda al dente (dişe gelir) kıvamda haşlayın.

Süzüp kenara alın.

Zeytinyağını tavaya alıp, soğan ve sarımsağı 1-2 dakika soteleyin.

Ardından havuç ve kabağı ekleyip yumuşayana kadar pişirin.

Suyu süzülmüş ton balığını sebzelere ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırarak birkaç dakika daha pişirin.

Unu ayrı bir tencerede kısık ateşte hafifçe kavurun.

Üzerine sütü yavaşça ekleyerek çırpın.

Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Haşlanan makarnayı sebzeli ton balığı karışımı ve sos ile karıştırarak güveç kabına alın.

Üzerine kaşar peyniri serpin (isteğe bağlı).

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Afiyet olsun!