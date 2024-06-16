Her yemeğin yanına yakışan leziz bir yaz mezesi: Yoğurtlama tarifi...

Yaz aylarında sofraların vazgeçilmezi olan meze çeşitleri arasında özellikle Ege yöresine ait yoğurtlama, hafif ve ferahlatıcı tadıyla ön plana çıkıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2024 - 13:54
Her yemeğin yanına yakışan leziz bir yaz mezesi: Yoğurtlama tarifi...
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Ege mutfağının enfes lezzetlerinden biri olan yoğurtlama, pratik hazırlanışıyla favori tariflerinizden biri olmaya aday. Özellikle sarımsaklı yoğurt ile yapılan bu lezzetli meze, hem kahvaltı sofralarında hem de akşam yemeklerinde tercih edebileceğiniz bir seçenektir. Peki, her yemeğin yanına yakışan bu leziz yaz mezesi nasıl yapılır? İşte yoğurtlama tarifi...

YOĞURTLAMA TARİFİ

Malzemeler:

2 adet patates (küp doğranmış)

2 adet patlıcan (küp doğranmış)

2 adet yeşil biber

1 su bardağı süzme yoğurt

2 çay kaşığı tuz

Sosu için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

2 adet rendelenmiş domates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YOĞURTLAMA YAPILIŞI

Küp doğradığınız patatesleri kızartın.

Patlıcanları da kızartın.

Biberleri derin yağda altın rengini alana kadar  kızartın.

Sosu için bir tavada sıvı yağ ile birlikte sarımsağı soteleyin.

Ardından rendelenmiş domates, tuz ve karabiberi de ekleyip pişirmeye bırakın.

Kızarttığınız sebzeleri süzme yoğurt ve tuz ile birlikte karıştırın.

Servis tabağına alın.

Üzerine hazırladığınız domates sosunu gezdirip, ılık veya soğuk olarak servis edin.

Afiyetler olsun!


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