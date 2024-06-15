Kahvaltıların alternatif lezzeti: Mantarlı yumurta tarifi
Mantarın lezzeti yumurtayla buluşuyor! Pratik ve lezzetli mantarlı yumurta tarifi, kahvaltı sofralarınıza yeni bir tat getiriyor, sağlıklı ve doyurucu bir başlangıç sunuyor. İşte, Mantarlı yumurta tarifi...
Kahvaltının vazgeçilmez lezzeti yumurta, mantarla buluştuğunda ortaya çıkan bu tarif, hem göz hem de damak zevkinize hitap edecek. Mantarın doyurucu ve besleyici özellikleri, yumurtanın protein deposu olmasıyla birleşerek enerji dolu bir güne başlamanızı sağlar. İşte, Mantarlı yumurta tarifi...
MANTARLI YUMURTA TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet soğan
- 5-6 adet mantar
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı salça
- 2 adet soğan
- 2 adet yumurta
- Kaşar peyniri (üzeri için rendelenmiş isteğe bağlı)
- Tuz
- Karabiber
Yapılış
- Soğanı piyazlık doğrayalım.
- Mantarların kabuğunu soyup çok kısa sürede sudan geçirelim(yoksa çok sulanıyorlar)
- Tavaya soğanı alalım iyice piştikten sonra mantarları ekleyelim. Bu aşama da tuz ilavesi yapmayalım mantarlar suyunu bırakmasın.
- Mantarlar da iyice pişince salçayı ekleyelim ve salçayı da kavuralım.
- Tuz ve karabiber eklemesi yapalım.
- Yumurtayı bir kaseye kırıp tuzunu ekleyelim ve köpük köpük olana kadar çırpalım.
- Yumurtayı mantarların üzerine dökelim.
- Kaşık yardımıyla yumurtanın yüzeyinde ufak delikler açarak içinin de pişmesini sağlayalım ama şeklini bozmamaya özen gösterelim.
- İyice pişince üzerine rendelenmiş kaşar ilavesi yapalım. Servis tabağına yine şeklini bozmadan alalım.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Özgür Özel'i içeri sokmayacaklar...'
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi
- Siirt'te hasat başladı: Suyu 34 ülkeye ihraç ediliyor
- MHP'li üst düzey isimden 'Sinan Ateş' iddiası
- Şimşek'in yeni vergi paketi belli oldu
- 'İstifası istenen' AKP'li isimden savunma
- AKP’nin yeni anayasa formülü masada
- 635 bin TL'ye satılan daire gündem oldu
- AKP'den 'CHP ile ittifak' açıklaması
- Türkiye'nin ünlü fabrikası üretimi durdurdu