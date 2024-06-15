Kahvaltıların alternatif lezzeti: Mantarlı yumurta tarifi

Yayınlanma: 15.06.2024 - 12:31

Güncelleme: 15.06.2024 - 12:31

Kahvaltının vazgeçilmez lezzeti yumurta, mantarla buluştuğunda ortaya çıkan bu tarif, hem göz hem de damak zevkinize hitap edecek. Mantarın doyurucu ve besleyici özellikleri, yumurtanın protein deposu olmasıyla birleşerek enerji dolu bir güne başlamanızı sağlar. İşte, Mantarlı yumurta tarifi...

MANTARLI YUMURTA TARİFİ

Malzemeler

1 adet soğan

5-6 adet mantar

4 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

1 tatlı kaşığı salça

2 adet soğan

2 adet yumurta

Kaşar peyniri (üzeri için rendelenmiş isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Yapılış