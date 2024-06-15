İtalyan mutfağının nefis lezzeti: Melanzane tarifi...

Bu yemek, İtalyan göçmenlerin yerleştiği diğer ülkelerde de benzer şekilde uyarlanmıştır. Örneğin, ekmekli ve külbastılı parmigiana gibi çeşitleri ortaya çıkmıştır. Farklı bölgelerde, dana eti veya tavuk etiyle de hazırlanan versiyonları bulunur. Parmigiana terimi ayrıca, Parma mutfağına özgü diğer yemekler için de kullanılır. Peki, İtalyan mutfağının nefis lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte melanzane tarifi...