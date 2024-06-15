İtalyan mutfağının nefis lezzeti: Melanzane tarifi...
Melanzane, İtalyan mutfağının köklü ve sevilen bir lezzetidir. Özellikle Güney İtalya'ya özgü olan bu yemek, kızartılmış ince dilimler halindeki patlıcanların, nefis bir domates sosu ve eritilmiş peynirle katmanlanıp fırında pişirilmesiyle yapılır. Melanzane alla parmigiana'nın lezzeti, patlıcanın kıtır kıtır dış kısmıyla yumuşak iç dokusu arasındaki kontrast ve peynir ile domates sosunun muhteşem uyumuyla ortaya çıkar.
Bu yemek, İtalyan göçmenlerin yerleştiği diğer ülkelerde de benzer şekilde uyarlanmıştır. Örneğin, ekmekli ve külbastılı parmigiana gibi çeşitleri ortaya çıkmıştır. Farklı bölgelerde, dana eti veya tavuk etiyle de hazırlanan versiyonları bulunur. Parmigiana terimi ayrıca, Parma mutfağına özgü diğer yemekler için de kullanılır. Peki, İtalyan mutfağının nefis lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte melanzane tarifi...
MELANZANE TARİFİ
Malzemeler:
3 adet patlıcan
Kızartmak için:
1 su bardağı sıvı yağ
Sosu için:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet orta boy soğan
3 diş sarımsak
2 adet orta boy domates (konserve olarak hazırladığınız domates sosları da olabilir)
5-6 dal taze kekik
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
1/2 su bardağı sıcak su
Araları için:
300 gram rendelenmiş kaşar peyniri
MELANZANE YAPILIŞI
Patlıcanları güzelce yıkayıp alacalı doyun.
Orta kalınlıkta yuvarlak şekilde dilimleyin.
Bir kızartma tavasına ayçiçek yağını koyup kızdırın.
Patlıcanları güzelce kızartıp bir kağıt havlu üzerine alın.
Sosu hazırlamak için zeytinyağında soğanları kavurun.
Rendelediğiniz sarımsakları da ekleyip biraz daha kavurmaya devam edin.
Üzerine rendelediğiniz domatesleri ya da domates sosunu ekeyip pişirin.
Sos kıvamına gelen domateslerin içine ince ince kıydığınız kekikleri ekleyin.
Tuz, karabiber ve şekeri de ekleyip biraz daha pişirin ve bir blender yardımıyla sosunuzu pürüzsüz hale getirin.
Bir borcama ya da fırın tepsisine domates sosundan bir kepçe koyup tepsinin tabanına güzelce yayın.
Üzerine kızarttığınız patlıcanların bir kısmını dizin.
Patlıcanların üzerine rendelenmiş kaşar peynirini yayın ve domates sosundan gezdirin.
Bu şekilde malzemeleriniz bitene kadar her kat için aynı işlemi yapın.
En üst kata domates sosu yaydıktan sonra rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip önceden ısınmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.
Yemeğinizi sıcak olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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