Geleneksel mantının Çin mutfağındaki değişimi: Jiaozi tarifi

Yayınlanma: 15.06.2024 - 13:27

Güncelleme: 15.06.2024 - 13:27

Çin'in farklı bölgelerinde farklı şekillerde hazırlanan bu lezzetli yemek, özellikle Çin Yeni Yılı ve diğer özel günlerde önemli bir yer tutar. Her bir jiaozi, el emeği ve sevgiyle hazırlanır ve Çin kültürünün zenginliğini yansıtan bir yemek olarak kabul edilir. İşte, Jiaozi tarifi...

JİAOZİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için :

2.5 su bardağı un

yarım su bardağı su

İç harcı için :

200 gram kıyma

5 adet taze soğan (ince doğranmış)

1 adet havuç ( çok küçük küpler halinde doğranmış)

1,5 yemek kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı zencefil

1 diş sarımsak (rendelenmiş)

Yapılış