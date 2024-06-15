Geleneksel mantının Çin mutfağındaki değişimi: Jiaozi tarifi
Jiaozi, Çin mutfağının önemli bir parçası olan ve binlerce yıllık bir geçmişi olan geleneksel bir yemektir. Mantıya benzer şekilde ince hamurla sarılan ve içi çeşitli malzemelerle doldurulan jiaozi, genellikle buharda veya kızartılarak pişirilir. İşte, Jiaozi tarifi...
Çin'in farklı bölgelerinde farklı şekillerde hazırlanan bu lezzetli yemek, özellikle Çin Yeni Yılı ve diğer özel günlerde önemli bir yer tutar. Her bir jiaozi, el emeği ve sevgiyle hazırlanır ve Çin kültürünün zenginliğini yansıtan bir yemek olarak kabul edilir. İşte, Jiaozi tarifi...
JİAOZİ TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için :
- 2.5 su bardağı un
- yarım su bardağı su
İç harcı için :
- 200 gram kıyma
- 5 adet taze soğan (ince doğranmış)
- 1 adet havuç ( çok küçük küpler halinde doğranmış)
- 1,5 yemek kaşığı soya sosu
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı zencefil
- 1 diş sarımsak (rendelenmiş)
Yapılış
- Yoğurma kabına un, su ve tuzu ekleyip güzelce yoğurun ve sert bir hamur elde edin, 30 dk dinlendirin.
- Hamur dinlenirken o sırada kıymanın içerisine sarımsak ,ince doğranmış taze soğan ve çok küçük küpler halinde doğranmış havuçları ekleyin. Üzerine soya sosu, çok az yağ, karabiber ve zencefili ekleyip yoğurun.
- Hamurdan bir avuç dolusu koparıp beze yapın ve açın (pişmesi için hamur ince olacak)
- Geniş ağızlı bir bardak yardımıyla yuvarlak olacaksa şekilde kesin, ortasına 1 tatlı kaşığı harçtan ekleyin.
- Yuvarlağın bir yarısına parmağınızın ucunu su ile ıslatarak sürün ve üst üste gelecek şekilde diğer ucunu katlayın.
- Burgu şeklini verdiğiniz mantılarınızı az yağ eklenmiş tavada bir yüzünü kızartın.
- Hamurunuz kızardıktan sonra mantılarınızın yarısına gelecek şekilde kaynar su ekleyin ve kapağı kapalı 8-10 dk kadar pişirin. En son soya sos ile servis edin.
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