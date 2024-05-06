Her yemeğin yanına yakışır: Teretür mezesi tarifi...

Adana mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan teretür, pratik ve lezzetli bir mezedir. Bu yöresel meze, hem damakları şenlendirir hem de sofralara renk katar.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 16:52
Her yemeğin yanına yakışır: Teretür mezesi tarifi...
Abone Ol google-news

Teretür, hem lezzetiyle hem de kolay hazırlanışıyla dikkat çeker. Adana mutfağını denemek isteyenler için teretür harika bir tercih olabilir. Teretür, az malzemeyle pratik bir şekilde hazırlanan ve ana yemeklerin yanında harika giden özgün bir mezedir. Bu lezzetli tercihi deneyerek zevkinize zevk katabilirsiniz. Peki, her yemeğin yanına yakışan bu lezzet nasıl yapılır? İşte teretür mezesi tarifi...

TERETÜR MEZESİ TARİFİ

Malzemeler:

1/2 adet orta boy marul

1/2 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

3-4 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tahin

1/2 adet limon suyu

TERETÜR MEZESİ YAPILIŞI

Marul ve maydanozu çok ince olacak şekilde doğrayın. 

Bir kaseye alın ve tuz ekleyin.

Elinizle ovalayıp suyunu çıkarın. 

Suyunu süzdürün.

Yoğurt sos için bir kaba yoğurt, tahin, limon suyu, sarımsak rendesini alıp karıştırın. 

Daha sonra hazırladığınız yoğurdu yeşilliklerle birleştirin. 

İyice karıştırın.

Teretür hazır. 

Servis tabağına alın. 

Üzerine zeytinyağı gezdirip sumak serpin. 

Afiyet olsun!


Teretür mezesi tarifi haberleri Teretür mezesi haberleri Adana haberleri yöresel lezzet haberleri yöresel lezzetler haberleri yöresel mutfak haberleri yöresel yemek haberleri meze tarifi haberleri meze haberleri

İlgili Haberler

Üzümün en lezzetli hali: Harire tatlısı tarifi...

Üzümün en lezzetli hali: Harire tatlısı tarifi...
İtalyan pidesi de denir: Calzone tarifi...

İtalyan pidesi de denir: Calzone tarifi...
Ağızda dağılan pratik lezzet: Selanik tatlısı tarifi...

Ağızda dağılan pratik lezzet: Selanik tatlısı tarifi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler