Her yemeğin yanına yakışır: Teretür mezesi tarifi...

Yayınlanma: 06.05.2024 - 16:52

Güncelleme: 06.05.2024 - 16:53

Teretür, hem lezzetiyle hem de kolay hazırlanışıyla dikkat çeker. Adana mutfağını denemek isteyenler için teretür harika bir tercih olabilir. Teretür, az malzemeyle pratik bir şekilde hazırlanan ve ana yemeklerin yanında harika giden özgün bir mezedir. Bu lezzetli tercihi deneyerek zevkinize zevk katabilirsiniz. Peki, her yemeğin yanına yakışan bu lezzet nasıl yapılır? İşte teretür mezesi tarifi...

TERETÜR MEZESİ TARİFİ

Malzemeler:

1/2 adet orta boy marul

1/2 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

3-4 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tahin

1/2 adet limon suyu

TERETÜR MEZESİ YAPILIŞI

Marul ve maydanozu çok ince olacak şekilde doğrayın.

Bir kaseye alın ve tuz ekleyin.

Elinizle ovalayıp suyunu çıkarın.

Suyunu süzdürün.

Yoğurt sos için bir kaba yoğurt, tahin, limon suyu, sarımsak rendesini alıp karıştırın.

Daha sonra hazırladığınız yoğurdu yeşilliklerle birleştirin.

İyice karıştırın.

Teretür hazır.

Servis tabağına alın.

Üzerine zeytinyağı gezdirip sumak serpin.

Afiyet olsun!