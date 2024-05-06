İtalyan pidesi de denir: Calzone tarifi...
Calzone, İtalyan mutfağının sevilen bir lezzeti olan kapalı pide formunda bir yemektir. Bu lezzetli yemeği doğru bir şekilde hazırlamak için birkaç püf noktasını takip etmek önemlidir. Birkaç püf noktasını doğru uyguladığınızda çıtır çıtır bir hamura, dolgun bir iç malzemeli Calzone hazırlayabilirsiniz. Bu lezzet mutfağınızın yeni gözdesi olmaya aday.
Calzone, pide ve pizza arasında yer alan, mayalı hamuruyla yumuşacık ve lezzetli bir İtalyan yemeğidir. Calzone, aslında kapalı pideye benzer bir tarif olup pide hamuru yerine pizza hamuru kullanılarak hazırlanır. İç malzemeleri ise genellikle pizzalarda kullanılan çeşitli malzemelerle doldurulur, bu da size lezzet kombinasyonları konusunda geniş bir seçenek sunar. Peki, İtalyan pidesi de denen b lezzet nasıl yapılır? İşte Calzone tarifi...
CALZONE TARİFİ
Malzemeler:
Hamuru için:
500 gram un
1 paket instant maya
200-250 ml. su
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
İç harcı için:
350 gram kıyma
1/2 adet soğan
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
100 gram mozzarella peyniri
5-6 yaprak taze fesleğen
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı zeytinyağı
CALZONE YAPILIŞI
Hamurun Hazırlanışı:
Unu geniş bir kaba eleyin.
Diğer malzemeleri de ilave edin ve suyu yavaş yavaş ilave edin.
Bütün malzemeler karışıncaya kadar hamuru katlayarak yoğurun.
60 gr'lık bezeler olacak şekilde hamuru porsiyonlayın ve tezgah üzerinde dinlendirin.
Üzerine nemli bir bez veya streç film örterek mayalanmaya bırakın.
İç harcın Hazırlanışı:
Fırını 170 dereceye ayarlayın.
Soğanları küp küp doğrayın.
Zeytinyağını tavada ısıtın ve soğanları kavurun.
Sarımsakları ilave edin ve soğanlar pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edin.
Kıymayı ilave edin ve rengi değişince tuz, karabiber ve salçayı ekleyerek pişirmeye devam edin.
Taze fesleğenleri de ekleyip ateşten alın.
Mayalanan hamurları minik bir merdane yardımıyla bir parça un yardımıyla inceltin.
Yuvarlak olarak açmaya özen gösterin ve yarım ay şeklinde bir parçasını harçla doldurun.
Mozzarella peynirini de ilave edip kapatın.
Çatal yardımıyla hamurun uçlarını birleştirin.
Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin üzerine hazırladığınız calzone'leri dizin.
15-20 dakika kontrollü olarak pişirin.
Sıcak olarak tüketin.
Afiyet olsun!
Calzone Tarifinin Püf Noktası:
Suyu ılık kullanmak, mayalanma işleminin daha hızlı olmasına yardımcı olacaktır.
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