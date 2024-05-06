İtalyan pidesi de denir: Calzone tarifi...

Calzone, pide ve pizza arasında yer alan, mayalı hamuruyla yumuşacık ve lezzetli bir İtalyan yemeğidir. Calzone, aslında kapalı pideye benzer bir tarif olup pide hamuru yerine pizza hamuru kullanılarak hazırlanır. İç malzemeleri ise genellikle pizzalarda kullanılan çeşitli malzemelerle doldurulur, bu da size lezzet kombinasyonları konusunda geniş bir seçenek sunar. Peki, İtalyan pidesi de denen b lezzet nasıl yapılır? İşte Calzone tarifi...