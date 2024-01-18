Hindistan'ın Lezzetli Üçgenleri: Samosa
Hint mutfağının ünlü lezzeti samosa, her bir ısırıkta sizi Hindistan'ın renkli ve baharatlı dünyasına götürürken aynı zamanda sokak lezzetlerinin büyüleyici bir örneğini sunar.
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Samosa, Hindistan mutfağının en tanınmış ve lezzetli atıştırmalıklarından biridir. Sokak satıcılarından restoranlara kadar her yerde bulunan bu üçgen şeklindeki hamur işi, iç malzemelerin çeşitliliği ve baharatlı tadıyla dikkat çeker. Bu yazıda, samosa yapımının inceliklerini ve Hindistan'ın zengin mutfak mirası içindeki önemini keşfedeceğiz.
SAMOSA TARİFİ
Samosa'nın Malzemeleri
Hamur:
- 2 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Biraz tuz
- Soğuk su
Dolgu:
- 2 patates (küp doğranmış)
- 1/2 su bardağı bezelye
- 1/2 su bardağı ince doğranmış havuç
- 1 soğan (ince doğranmış)
- 2 yeşil biber (isteğe bağlı)
- 2-3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz ve baharatlar (kırmızı biber, kimyon, köri gibi)
Kızartma için:
- Sıvı yağ
YAPILIŞI
- İlk adım olarak hamuru hazırlayın. Unu bir kaba alın, tuz ve sıvı yağı ekleyin. Yavaşça soğuk su ekleyerek yoğurun ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru örtün ve 20-30 dakika boyunca dinlendirin.
- Bu sırada dolguyu hazırlayın. Tavada zeytinyağını ısıtın ve ince doğranmış soğanı ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun, ardından sarımsak, patates, havuç ve bezelyeyi ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin ve baharatları ve tuzu ekleyin. Soğumaya bırakın.
- Dinlenen hamuru küçük parçalara ayırın ve her birini yuvarlayarak ince üçgenler halinde açın.
- Her üçgenin tabanına soğumuş dolgudan ekleyin ve üçgeni katlayarak samosa şeklini oluşturun.
- Derin bir tencerede sıvı yağı ısıtın ve samosaları altın rengi olana kadar kızartın.
- Fazla yağını süzün ve sıcak servis yapın. Yanında yeşil chutney veya yoğurtlu sos ile servis edebilirsiniz.
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