Hindistan'ın Lezzetli Üçgenleri: Samosa

Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:23

Güncelleme: 18.01.2024 - 17:23

Samosa, Hindistan mutfağının en tanınmış ve lezzetli atıştırmalıklarından biridir. Sokak satıcılarından restoranlara kadar her yerde bulunan bu üçgen şeklindeki hamur işi, iç malzemelerin çeşitliliği ve baharatlı tadıyla dikkat çeker. Bu yazıda, samosa yapımının inceliklerini ve Hindistan'ın zengin mutfak mirası içindeki önemini keşfedeceğiz.

SAMOSA TARİFİ

Samosa'nın Malzemeleri

Hamur:

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Biraz tuz

Soğuk su

Dolgu:

2 patates (küp doğranmış)

1/2 su bardağı bezelye

1/2 su bardağı ince doğranmış havuç

1 soğan (ince doğranmış)

2 yeşil biber (isteğe bağlı)

2-3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve baharatlar (kırmızı biber, kimyon, köri gibi)

Kızartma için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI