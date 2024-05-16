Film gecelerinin yeni yıldızı: İtalyan usulü patlamış mısır tarifi...
Sinemayla özdeşleşen mısır, eskiden beri evlerde çayın yanına en çok tercih edilen yiyeceklerden biridir. Peki, film gecelerinizin yeni yıldızı olacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte İtalyan usulü patlamış mısır tarifi...
İtalyan usulü patlamış mısır tarifi, enfes lezzetiyle favorileriniz arasına girecek, emin olabilirsiniz. Geleneksel popcorn tadlarından sıkıldıysanız ve yeni lezzetler arıyorsanız, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İtalyan mutfağından esinlenen bu tarif, patlamış mısırın muhteşem tadını özel bir dokunuşla sunuyor. Peki, film gecelerinizin yeni yıldızı olacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte İtalyan usulü patlamış mısır tarifi...
İTALYAN USULÜ PATLAMIŞ MISIR TARİFİ
Malzemeler:
1/2 su bardağı cin mısır
1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kuru fesleğen
3-4 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
İTALYAN USULÜ PATLAMIŞ MISIR YAPILIŞI
Yagˆı do¨ku¨n ve ardından mısırı do¨ku¨p patlatın.
Ayrı bir kapta tuz, feslegˆen, sarımsak ve zeytinyagˆını karıs¸tırın.
Patlayan mısırın u¨zerine ilave edin ve gu¨zelce karıs¸tırın.
Afiyet olsun!
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