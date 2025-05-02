İçi yumuşak dışı kıtır: Orman meyveli kurabiye tarifi...

Yayınlanma: 02.05.2025 - 23:07

Güncelleme: 02.05.2025 - 23:07

Tatlı krizlerine meyveli ve ferah bir dokunuş arayanlara özel orman meyveli kurabiye tarifi... Yumuşacık dokusu ve her ısırıkta hissedilen böğürtlen, frambuaz ve yaban mersini aromasıyla bu kurabiyeler, çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya aday. Hem görsel olarak iştah açıcı hem de lezzet olarak baş döndürücü bu tarifle mutfağınızdan mis gibi meyve kokuları yükselecek... İşte enfes kurabiye tarifi!

MALZEMELER

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 su bardağı karışık orman meyvesi (böğürtlen, frambuaz, yaban mersini, çilek — taze veya donmuş olabilir)

İsteğe bağlı: 50 g beyaz veya bitter çikolata parçası

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını ve şekeri mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtayı ekleyin, çırpmaya devam edin. Vanilin, kabartma tozu ve unu azar azar ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamura orman meyvelerini (ve isterseniz çikolata parçalarını) ekleyin. Eğer meyveler donmuşsa çok çözdürmeden ekleyin, yoksa hamuru sulandırabilir.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın, yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı dizin. İsterseniz hafif bastırabilirsiniz, çok yayılmaz.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 12-15 dakika pişirin. Kenarları hafif kızarınca çıkarın, içi yumuşak kalacak.

Kurabiyeleri fırından çıkarınca 5 dakika tepside bekletin, sonra tel ızgara üzerinde soğutun. Dilerseniz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.