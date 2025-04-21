Mis gibi kokusu ve nefis tadıyla favoriniz olacak pratik lezzet: Portakallı kurabiye tarifi

Yayınlanma: 21.04.2025 - 22:23

Güncelleme: 21.04.2025 - 22:23

Portakalın ferahlatıcı aroması ve kurabiyenin ağızda dağılan yapısı bir araya geldiğinde ortaya çıkan sonuç: Portakallı kurabiye! Özellikle kış aylarında mutfakları saran mis gibi portakal kokusu, bu kurabiyeyle bambaşka bir keyfe dönüşüyor. Pratik yapımı ve uzun süre bayatlamayan dokusuyla herkesin favorisi olmaya aday bir tariftir. Peki, mis gibi kokusu ve nefis tadıyla favoriniz olacak bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz portakallı kurabiye tarifi...

PORTAKALLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

1 yumurta

1 adet portakalın suyu

1 adet portakal kabuğu rendesi

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (yaklaşık 3 - 3,5 su bardağı)

PORTAKALLI KURABİYE YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabında oda sıcaklığındaki tereyağını, sıvı yağı ve şekeri güzelce karıştırın.

Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin.

Portakalın suyunu sıkın ve kabuğunu rendeleyin.

Karışıma ekleyerek iyice harmanlayın.

Böylece kurabiyenize mis gibi doğal bir aroma katmış olacaksınız.

Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika, hafif pembeleşinceye kadar pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeleri ilk sıcaklığı geçince servis edebilirsiniz.

Üzerine isteğe bağlı olarak pudra şekeri serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!