Havuç helvası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla havuç helvası tarifi….

Havuç helvası Hindistan mutfağının en ünlü tatlılarındandır. Havuç helvası klasik helva tariflerine pek benzemez. Pişirme süreci daha uzun ve kakule kullanılarak yapılır. İşte püf noktalarıyla havuç helvası tarifi…

Aslıhan Karagöz [email protected]
Yayınlanma: 13.07.2023 - 11:49
Havuç helvası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla havuç helvası tarifi….
Abone Ol google-news

Klasik helva tariflerine göre havuç helvasının yapılış tarzında da farklılıklar vardır. Orijinal tarifinde  süt yerine kurutulmuş süt olarak kullanılan khoya isimli bir maddeyle yapıldığı gibi, yoğunlaştırılmış sütte kullanılabilmektedir. Diğer bir farkı da sade yağın kullanılması. Bazı tariflerde havuç bu yağıyla kavruluyor. Kakule ve muskat gibi baharatlarda tarifin olmazsa olmazlarından. Değişik bir tat denemek isteyenlere püf noktalarıyla havuç helvası tarifi…

HAVUÇ HELVASI

Malzemeler

1 kilo havuç

1 çay bardağı su

3 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı hafifçe ezilmiş kakule tohumu

3 çorba kaşığı sadeyağ ve tereyağı

Üzeri için

İstenirse tarçın, badem veya hindistan cevizi

İstenirse sade dondurma

Yapılışı

Havuçları rendeleyip tencereye alın ve suyu ekleyin. Havuçlar yumuşayana dek haşlayıp daha sonra ezin. Tereyağını tavada eritip kakuleyi ilave edin. Üzerine havucu ekleyin. Dibinin tutmaması için sürekli karıştırın. Sütü ekleyip, karıştırın. Havucun rengi değişmeye başlayınca sütlü karışımı ve toz şekeri ilave edin. Hafif koyulaşana dek pişirin. Küçük servis kaplarına pay edin. Üzerine hindistan cevizi ve badem ile süsleyebilir veya dondurma ile servis edebilirsiniz. Sıcak veya ılık olarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun…


havuç havuç helvası tatlı Tatlı tarifi mutfak

İlgili Haberler

Evde kolay tiramisu nasıl yapılır? Kedi dili bisküvili tiramisu tarifi!

Evde kolay tiramisu nasıl yapılır? Kedi dili bisküvili tiramisu tarifi!
Karadutun faydaları nelerdir? Karadutlu sorbe tarifi…

Karadutun faydaları nelerdir? Karadutlu sorbe tarifi…
Tatlı patates nedir? Faydaları nelerdir? Fırında tatlı patates tarifi…

Tatlı patates nedir? Faydaları nelerdir? Fırında tatlı patates tarifi…

En Çok Okunan Haberler