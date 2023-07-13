Havuç helvası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla havuç helvası tarifi….

Yayınlanma: 13.07.2023 - 11:49

Güncelleme: 13.07.2023 - 11:49

Klasik helva tariflerine göre havuç helvasının yapılış tarzında da farklılıklar vardır. Orijinal tarifinde süt yerine kurutulmuş süt olarak kullanılan khoya isimli bir maddeyle yapıldığı gibi, yoğunlaştırılmış sütte kullanılabilmektedir. Diğer bir farkı da sade yağın kullanılması. Bazı tariflerde havuç bu yağıyla kavruluyor. Kakule ve muskat gibi baharatlarda tarifin olmazsa olmazlarından. Değişik bir tat denemek isteyenlere püf noktalarıyla havuç helvası tarifi…

HAVUÇ HELVASI

Malzemeler



1 kilo havuç



1 çay bardağı su



3 su bardağı süt



1 su bardağı toz şeker



1 tatlı kaşığı hafifçe ezilmiş kakule tohumu



3 çorba kaşığı sadeyağ ve tereyağı



Üzeri için



İstenirse tarçın, badem veya hindistan cevizi



İstenirse sade dondurma



Yapılışı



Havuçları rendeleyip tencereye alın ve suyu ekleyin. Havuçlar yumuşayana dek haşlayıp daha sonra ezin. Tereyağını tavada eritip kakuleyi ilave edin. Üzerine havucu ekleyin. Dibinin tutmaması için sürekli karıştırın. Sütü ekleyip, karıştırın. Havucun rengi değişmeye başlayınca sütlü karışımı ve toz şekeri ilave edin. Hafif koyulaşana dek pişirin. Küçük servis kaplarına pay edin. Üzerine hindistan cevizi ve badem ile süsleyebilir veya dondurma ile servis edebilirsiniz. Sıcak veya ılık olarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun…



