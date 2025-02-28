Bağışıklığı güçlendiren kış çorbası: Zencefilli balkabağı çorbası tarifi
Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek lezzetli ve sağlıklı bir çorba tarifi! Balkabağı, zencefil ve baharatlarla harmanlanan bu çorba, hem besleyici hem de şifa dolu.
Kış aylarında soğuk hava, bağışıklık sistemimizi zorlayabilir ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirebilir. Bu dönemde vücudu destekleyen besleyici ve bağışıklık güçlendirici çorbalar tüketmek büyük önem taşır. İşte yüksek vitamin ve antioksidan içeriğiyle öne çıkan, klasik tariflerden farklı bir seçenek.
ZENCEFİLLİ BALAKABAĞI ÇORBASI
Malzemeler:
- 500 gram balkabağı (doğranmış)
- 1 adet havuç (rendelenmiş)
- 1 adet soğan (doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı taze zencefil (rendelenmiş)
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 4 su bardağı sebze suyu veya sıcak su
- 1 su bardağı hindistan cevizi sütü (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
- Üzeri için kabak çekirdeği ve maydanoz
Yapılışı:
- Tencereye zeytinyağını ekleyin ve doğranmış soğanı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.
- Sarımsak ve zencefili ekleyip 1-2 dakika daha kavurun, ardından havuç ve balkabağını ilave edin.
- Zerdeçal, kimyon, karabiber ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.
- Sebze suyunu ekleyin ve balkabağı yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika orta ateşte pişirin.
- Pişen çorbayı ocaktan alın ve blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.
- Hindistan cevizi sütünü ekleyerek bir taşım kaynatın ve ocaktan alın.
- Servis yaparken üzerine kabak çekirdeği ve kıyılmış maydanoz serpiştirin.
Etiketler: #tarif #çorba #bağışıklık sistemi
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