Bağışıklığı güçlendiren kış çorbası: Zencefilli balkabağı çorbası tarifi

Yayınlanma: 28.02.2025 - 09:46

Güncelleme: 28.02.2025 - 09:46

Kış aylarında soğuk hava, bağışıklık sistemimizi zorlayabilir ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirebilir. Bu dönemde vücudu destekleyen besleyici ve bağışıklık güçlendirici çorbalar tüketmek büyük önem taşır. İşte yüksek vitamin ve antioksidan içeriğiyle öne çıkan, klasik tariflerden farklı bir seçenek.

ZENCEFİLLİ BALAKABAĞI ÇORBASI

Malzemeler:

500 gram balkabağı (doğranmış)

1 adet havuç (rendelenmiş)

1 adet soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı taze zencefil (rendelenmiş)

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

4 su bardağı sebze suyu veya sıcak su

1 su bardağı hindistan cevizi sütü (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

Üzeri için kabak çekirdeği ve maydanoz

Yapılışı: