Arjantin mutfağının ferahlatıcı tatlısı: Postre de Limón tarifi
Limonun hafif ekşi aroması ile kremsi dokunun mükemmel birleşimi! Postre de Limón, Arjantin mutfağının en sevilen tatlılarından biri. Hem pratik hem de lezzetli bu tatlı, özellikle yaz aylarında ferahlatıcı bir seçenek olacak!
Arjantin mutfağı denince genellikle et yemekleri ve empanadalar akla gelse de, tatlıları da en az ana yemekleri kadar ilgi çekici ve lezzetlidir. Postre de Limón, hafif ve ferahlatıcı tadıyla özellikle sıcak havalarda vazgeçilmez bir tatlı olarak öne çıkıyor. Limonun tazeliği, kremamsı kıvam ve bisküvili tabanı ile tatlı severlerin favorisi olmaya aday! Üstelik pişirme gerektirmeyen bu tarif, pratik hazırlanışıyla da öne çıkıyor.
POSTRE DE LİMON TARİFİ
Malzemeler:
- 200 gram petibör bisküvi
- 100 gram tereyağı (eritilmiş)
- 1 kutu kondanse süt (veya 1 su bardağı yoğunlaştırılmış süt)
- 200 ml krema
- 3 adet limonun suyu
- 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi
- 1 paket toz jelatin (isteğe bağlı, kıvam artırıcı olarak kullanılabilir)
- Üzeri için limon dilimleri ve nane yaprakları
Yapılış
- Bisküvileri rondoda un haline gelene kadar çekin ve eritilmiş tereyağı ile karıştırarak tabanını oluşturun.
- Bu karışımı bir tatlı kabının veya kelepçeli kalıbın tabanına eşit şekilde yayın ve buzdolabında 15-20 dakika soğumaya bırakın.
- Bir kasede krema ve kondanse sütü iyice çırpın.
- Limon suyunu ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Karışım koyulaşmaya başlayacaktır.
- Kıvamını artırmak için jelatini az miktarda sıcak su ile eritip karışıma ekleyebilirsiniz.
- Limon kabuğu rendesini ekleyerek karışımı bisküvi tabanının üzerine dökün.
- Tatlıyı en az 3-4 saat buzdolabında dinlendirin.
- Servis yaparken üzerine limon dilimleri ve nane yaprakları ile süsleyin.
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