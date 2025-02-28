Arjantin mutfağının ferahlatıcı tatlısı: Postre de Limón tarifi

Yayınlanma: 28.02.2025 - 17:48

Güncelleme: 28.02.2025 - 17:48

Arjantin mutfağı denince genellikle et yemekleri ve empanadalar akla gelse de, tatlıları da en az ana yemekleri kadar ilgi çekici ve lezzetlidir. Postre de Limón, hafif ve ferahlatıcı tadıyla özellikle sıcak havalarda vazgeçilmez bir tatlı olarak öne çıkıyor. Limonun tazeliği, kremamsı kıvam ve bisküvili tabanı ile tatlı severlerin favorisi olmaya aday! Üstelik pişirme gerektirmeyen bu tarif, pratik hazırlanışıyla da öne çıkıyor.

POSTRE DE LİMON TARİFİ

Malzemeler:

200 gram petibör bisküvi

100 gram tereyağı (eritilmiş)

1 kutu kondanse süt (veya 1 su bardağı yoğunlaştırılmış süt)

200 ml krema

3 adet limonun suyu

1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi

1 paket toz jelatin (isteğe bağlı, kıvam artırıcı olarak kullanılabilir)

Üzeri için limon dilimleri ve nane yaprakları

Yapılış