İftar sofrasının lezzetli klasiği: Çökertme kebabı
Ramazan ayının iftar sofralarında, çeşit çeşit lezzetler yer alır. Ancak bazı yemekler vardır ki, iftar sofralarını ziyafete çevirir ve özel bir yer edinir. İşte, bu özel yemeklerden biri olan çökertme kebabı, nefis tadı ve doyurucu yapısıyla iftar sofralarının klasik lezzetlerinden biridir.
Her lokmasında Anadolu'nun lezzetini ve zenginliğini hissedeceğiniz Çökertme kebabı, özellikle ramazanın bereketli sofralarında ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Her bir lokmasıyla damakları şenlendiren çökertme kebabı, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz unutulmaz anların lezzetli simgesi olmaya adaydır. İşte, iftar sofralarınızın lezzetli klasiği olan Çökertme kebabı tarifi...
ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg patates
- 600 gr biftek
- 2 soğan
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon
- Kırmızı pul biber
- Kekik
Kızartmak için
- Ayçiçek yağı
Sos için
- 3 domates
- 1 su bardağı domates püresi
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
Üzeri için
- Sarımsaklı yoğurt
- Maydanoz
Yapılış
- Patateslerin kabuklarını soyup kibrit çöpü kalınlığında doğrayın ve tuzlu suda 30 dakika bekletin. Suyunu döküp patatesleri iyice kurulayın ve kızgın yağda kızartın.
- Patatesleri kağıt havlu üzerine alın. Soğanı piyazlık doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.
- Etleri şerit halinde kesin ve soğanlara ekleyin. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz, karabiber, kimyon, kekik ve pul biber ekleyin.
- Sos için; Domatesleri rendeleyip zeytinyağında kavurun. Domates püresini ekleyip kısık ateşte 10 dakika pişirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın...
- Servis tabağına patatesleri yayın. Üzerine etleri yerleştirip sarımsaklı yoğurt gezdirin. Sos ekleyin ve maydanoz ile süsleyin. Şimdiden afiyet olsun.
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