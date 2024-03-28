İftar sofrasının lezzetli klasiği: Çökertme kebabı

Ramazan ayının iftar sofralarında, çeşit çeşit lezzetler yer alır. Ancak bazı yemekler vardır ki, iftar sofralarını ziyafete çevirir ve özel bir yer edinir. İşte, bu özel yemeklerden biri olan çökertme kebabı, nefis tadı ve doyurucu yapısıyla iftar sofralarının klasik lezzetlerinden biridir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 11:29
İftar sofrasının lezzetli klasiği: Çökertme kebabı
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Her lokmasında Anadolu'nun lezzetini ve zenginliğini hissedeceğiniz Çökertme kebabı, özellikle ramazanın bereketli sofralarında ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Her bir lokmasıyla damakları şenlendiren çökertme kebabı, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz unutulmaz anların lezzetli simgesi olmaya adaydır. İşte, iftar sofralarınızın lezzetli klasiği olan Çökertme kebabı tarifi...

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 kg patates
  • 600 gr biftek
  • 2 soğan
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Kırmızı pul biber
  • Kekik

Kızartmak için

  • Ayçiçek yağı

Sos için

  • 3 domates
  • 1 su bardağı domates püresi
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Üzeri için

  • Sarımsaklı yoğurt
  • Maydanoz

Yapılış

  1. Patateslerin kabuklarını soyup kibrit çöpü kalınlığında doğrayın ve tuzlu suda 30 dakika bekletin. Suyunu döküp patatesleri iyice kurulayın ve kızgın yağda kızartın.
  2. Patatesleri kağıt havlu üzerine alın. Soğanı piyazlık doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.
  3. Etleri şerit halinde kesin ve soğanlara ekleyin. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz, karabiber, kimyon, kekik ve pul biber ekleyin.
  4. Sos için; Domatesleri rendeleyip zeytinyağında kavurun. Domates püresini ekleyip kısık ateşte 10 dakika pişirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın...
  5. Servis tabağına patatesleri yayın. Üzerine etleri yerleştirip sarımsaklı yoğurt gezdirin. Sos ekleyin ve maydanoz ile süsleyin. Şimdiden afiyet olsun.

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