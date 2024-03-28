İftar sofrasının lezzetli klasiği: Çökertme kebabı

Yayınlanma: 28.03.2024 - 11:29

Güncelleme: 28.03.2024 - 11:29

Her lokmasında Anadolu'nun lezzetini ve zenginliğini hissedeceğiniz Çökertme kebabı, özellikle ramazanın bereketli sofralarında ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Her bir lokmasıyla damakları şenlendiren çökertme kebabı, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz unutulmaz anların lezzetli simgesi olmaya adaydır. İşte, iftar sofralarınızın lezzetli klasiği olan Çökertme kebabı tarifi...

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

Malzemeler

1 kg patates

600 gr biftek

2 soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kırmızı pul biber

Kekik

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Sos için

3 domates

1 su bardağı domates püresi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Üzeri için

Sarımsaklı yoğurt

Maydanoz

Yapılış