Sahurun sağlıklı besini: Füme somonlu sandviç tarifi

Bu tarif, hafif ve lezzetli bir seçenek arayanlar için ideal olan füme somonlu sandviç tarifini adım adım sunuyor. Taze malzemelerle hazırlanan bu sandviç, sağlıklı ve doyurucu bir atıştırmalık alternatifi sunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 23:40
Sahurun sağlıklı besini: Füme somonlu sandviç tarifi
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Sandviçler, pratik, hafif ve lezzetli atıştırmalıklar arayanların favori tercihlerinden biridir. Füme somonlu sandviç, özellikle taze ve sağlıklı malzemelerle hazırlandığında, hem göz alıcı hem de lezzetli bir seçenek olabilir. Somonun zengin omega-3 yağ asitleri içermesi ve protein bakımından zengin olması, bu sandviçin sağlıklı bir alternatif olmasını sağlar. İşte, pratik füme somonlu sandviç tarifinin detayları ve yapımı için gerekli püf noktaları...

FÜME SOMONLU SANDVİÇ TARİFİ

Malzemeler

  • 2 dilim füme somon
  • 1 adet bagel (veya çekirdekli simit)
  • 1 tatlı kaşığı tartar sos
  • 1 yemek kaşığı krem peynir (labne veya beyaz)
  • 1 tatlı kaşığı dereotu (arzuya göre) (incecik kıyılmış)
  • 3 dilim domates
  • 1 yaprak marul
  • 1/2 çay kaşığı tuz-karabiber karışımı

Yapılış

  1. Tartar sos, dereotu ve krem peyniri birbiriyle iyice harmanlayın.
  2. Enine ortadan ikiye böldüğünüz simidin iç yüzeylerine sostan sürün.
  3. 2-3 parmak eninde dilimlediğiniz somonları sürmeliğin üzerine dizin.
  4. Hemen üzerine ince dilimlenmiş ve çekirdekli kısımları çıkarılmış domates dilimlerini dizin.
  5. Onun üzerine de tuz ve karabiberle hafif lezzetlendirdiğiniz marul yapraklarını koyun ve simidi kapatın.

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