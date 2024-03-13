Sahurların vazgeçilmezi: Sütlü biber kavurması tarifi
Bu tarif, sahur sofralarının vazgeçilmezi olan sütlü biber kavurmasının yapımını adım adım aktarıyor. Sahurda hafif ve doyurucu bir seçenek arayanlar için ideal olan bu tarif, lezzetiyle sofralarınıza renk katıyor.
Sahur, Ramazan ayının en önemli öğünlerinden biridir ve gün boyunca oruç tutacak kişilerin enerji ihtiyacını karşılamak için oldukça önemlidir. Sahur sofralarında tercih edilen hafif ve sağlıklı yiyecekler, gün boyu açlık hissini azaltmaya yardımcı olur. Bu noktada, sütlü biber kavurması, sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. İçerdiği vitaminler ve proteinle güçlü bir besin kaynağı olan biber kavurması, sütle bir araya gelerek hafif ve doyurucu bir seçenek sunar. İşte, sahur sofralarınıza sağlık ve lezzet katacak bu nefis tarifin yapımı için gereken malzemeler ve adım adım tarif...
SÜTLÜ BİBER KAVURMASI TARİFİ
Malzemeler
- 10-15 adet yeşil biber
- 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı süt (200 ml)
- Yarım çay kaşığı tuz
Üzeri için;
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
Yapılış
- Sütlü biber kızartması için öncelikle biberlerin saplarını keselim ve eşit parçalar halinde doğrayalım. Bu aşamada biberleriniz çok çekirdekliyse çekirdeklerini çıkartarak kullanabilirsiniz.
- Ardından uygun bir tavaya sıvı yağı alalım. Doğradığımız biberleri tavaya alalım ve orta ateşte, hafif diri kalacak şekilde soteleyelim.
- Biberlerin üzerine unu ilave edelim ve bir kaç dakika karıştırarak kavuralım.
- Daha sonra süt ve tuzu ekleyerek koyulaşana kadar karıştırarak pişirelim.
- Üzerinin sosu için ayrı bir tavaya tereyağını alalım ve eritelim.
- Toz kırmızı biberi de eriyen tereyağının üzerine ekleyelim ve karıştıralım.
- Kızdırdığımız sosumuzu sütlü biber kavurmasının üzerine gezdirelim ve ocaktan alarak servis edelim.
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