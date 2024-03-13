Sahurların vazgeçilmezi: Sütlü biber kavurması tarifi

Yayınlanma: 13.03.2024 - 22:23

Güncelleme: 13.03.2024 - 22:23

Sahur, Ramazan ayının en önemli öğünlerinden biridir ve gün boyunca oruç tutacak kişilerin enerji ihtiyacını karşılamak için oldukça önemlidir. Sahur sofralarında tercih edilen hafif ve sağlıklı yiyecekler, gün boyu açlık hissini azaltmaya yardımcı olur. Bu noktada, sütlü biber kavurması, sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. İçerdiği vitaminler ve proteinle güçlü bir besin kaynağı olan biber kavurması, sütle bir araya gelerek hafif ve doyurucu bir seçenek sunar. İşte, sahur sofralarınıza sağlık ve lezzet katacak bu nefis tarifin yapımı için gereken malzemeler ve adım adım tarif...

SÜTLÜ BİBER KAVURMASI TARİFİ

Malzemeler

10-15 adet yeşil biber

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt (200 ml)

Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri için;

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılış