İftar sofrasının sağlıklı başlangıcı: Kremalı domates çorbası
Bu tarif, iftar sofranızda içinizi ısıtacak nefis bir çorba tarifini paylaşıyor. Kremalı domates çorbası, basit malzemelerle hazırlanan ve muhteşem bir lezzet sunan pratik bir tarif!
Kremalı domates çorbası, hem kolay hazırlanışıyla hem de enfes lezzetiyle sofralarınızı süsleyecek bir seçenektir. Domatesin ferahlatıcı tadıyla kremalı dokunun muhteşem uyumu, bu çorbayı favori çorba tarifleriniz arasına almanıza neden olacak. İşte, size iç ısıtan bu lezzetli çorbanın yapımı için gerekli malzemeler ve adım adım tarif...
KREMALI DOMATES ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 5 adet domates
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım paket krema
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay bardağı ılık süt
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 4 su bardağı sıcak su
Yapılış
- Kabuklarını ince bir şekilde soyduğumuz domatesleri küp küp doğrayalım.
- Uygun bir tencereye tereyağını alalım ve eritelim.
- Eriyen yağın üzerine unu ekleyelim ve kokusu çıkana kadar kavuralım.
- Daha sonra domates salçası ekleyerek kavurmaya devam edelim.
- Doğradığımız domatesleri de ekleyip karıştırarak pişirmeye devam edelim.
- Yaklaşık 8-10 dakika kavurduktan sonra suyunu salan ve pişmeye başlayan domateslerin üzerine sıcak su ekleyerek karıştıralım ve tencerenin kapağını hafif kapatarak yaklaşık 20 dakika pişmeye bırakalım.
- Sürenin sonunda tekrar çorbamızı şöyle bir karıştıralım ve ardından pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blendırdan geçirelim.
- Daha sonra ılık sütü ekleyerek bir iki tur karıştıralım. Bu aşamada sütün mutlaka ılık olması gerekiyor.
- Ardından kremayı da ekleyerek karıştıralım.
- Çorbamıza son olarak tuz ve karabiberi ekleyelim, karıştırıp kaynamasını bekleyelim.
- Kaynayan domates çorbamız servise hazır. Afiyet olsun!
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