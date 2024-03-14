İftar sofrasının sağlıklı başlangıcı: Kremalı domates çorbası

Yayınlanma: 14.03.2024 - 14:32

Güncelleme: 14.03.2024 - 14:32

Kremalı domates çorbası, hem kolay hazırlanışıyla hem de enfes lezzetiyle sofralarınızı süsleyecek bir seçenektir. Domatesin ferahlatıcı tadıyla kremalı dokunun muhteşem uyumu, bu çorbayı favori çorba tarifleriniz arasına almanıza neden olacak. İşte, size iç ısıtan bu lezzetli çorbanın yapımı için gerekli malzemeler ve adım adım tarif...

KREMALI DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

5 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım paket krema

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı ılık süt

Yarım çay kaşığı karabiber

4 su bardağı sıcak su

Yapılış