Bugün iftarda ne pişirsem? 18. gün iftar menüsü

Bugün iftarda ne pişirsem? 18. gün iftar menüsü

‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 18. gün iftar menüsü...

Ecehan Yücesoy
18 Mart 2025 Salı, 10:30
Bugün iftarda ne pişirsem? 18. gün iftar menüsü

KÖZLENMİŞ KIRMIZI BİBER VE NOHUT ÇORBASI

Malzemeler:

3 adet közlenmiş kırmızı kapya biber

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 küçük kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

4 su bardağı tavuk suyu (veya sebze suyu)

Tuz, karabiber, pul biber

Üzeri için:

Yoğurt ve nane yağı

Yapılışı:

Zeytinyağında doğranmış soğan ve sarımsağı pembeleştirin. Salçayı ekleyin, 1-2 dakika kavurun. Doğranmış közlenmiş biber ve nohutları ekleyin, tavuk suyunu dökün. 10 dakika kaynatın, ardından blenderdan geçirin. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Üzerine nane yağı ve yoğurt gezdirerek servis edin.

Bugün iftarda ne pişirsem? 18. gün iftar menüsü

ZEYTİNYAĞLI SEBZELERLE KUZU ŞİŞ KEBABI

Malzemeler:

500 gr kuzu kuşbaşı

1 soğan (rendelenmiş)

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı toz biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 kırmızı biber

1 kabak

1 patlıcan

1 domates (isteğe bağlı)

Şiş için:

8-10 tahta şiş

Yapılışı:

Kuzu kuşbaşını bir kaba alıp, rendelenmiş soğan, zeytinyağı, kimyon, tuz ve baharatlarla karıştırın. Şişlere etleri geçirin, aralarına doğranmış sebzeleri (biber, kabak, patlıcan) yerleştirin. Şişleri 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Etler piştikten sonra, sıcak servis edin.

Bugün iftarda ne pişirsem? 18. gün iftar menüsü

ZERDEÇALLI ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı arpa şehriye

1,5 su bardağı sıcak tavuk suyu veya normal su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı zerdeçal

1/2 çay bardağı kavrulmuş fındık

Tuz, karabiber

Üzeri için: 

Kıyılmış maydanoz

Yapılışı:

Zeytinyağı ve tereyağını tencerede ısıtın. Şehriyeyi ilave edip kahverengi olana dek kavurun. Zerdeçalı, tuzu, karabiberi ekleyip ardından sıcak suyu dökün. Kısık ateşte pilav gibi pişirin. Demlendikten sonra kavrulmuş fındıkları ve maydanozu ekleyip servis yapın.

Bugün iftarda ne pişirsem? 18. gün iftar menüsü

FIRINLANMIŞ PATLICANLI YOĞURT MEZESİ

Malzemeler:

3 adet bostan patlıcanı

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

5-6 yaprak taze fesleğen

Tuz

Üzeri için: 

Kırmızı biber, zeytinyağı, ceviz kırığı

Yapılışı:

Patlıcanları közleyin veya fırında 200 derecede iyice yumuşayana kadar pişirin. Kabuklarını soyup, ince ince doğrayın veya ezin. Yoğurdu, ezilmiş sarımsağı ve doğranmış fesleğeni ekleyip karıştırın. Tuzunu ayarlayıp servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı, kırmızı biber ve ceviz kırığı gezdirin.

Bugün iftarda ne pişirsem? 18. gün iftar menüsü

KÖZ BİBERLİ VE NAR TANELİ ZEYTİNYAĞLI SALATA

Malzemeler:

3 adet kırmızı kapya biber

1 adet salatalık

1/2 demet roka

1/2 demet maydanoz

2 yemek kaşığı nar tanesi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz

1 yemek kaşığı kavrulmuş susam (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Kapya biberleri közleyin, kabuklarını soyup doğrayın. Rokayı ve maydanozu doğrayın. Salatalığı ince doğrayın. Hepsini karıştırın, nar tanelerini ekleyin. Zeytinyağı, nar ekşisi, limon ve tuz ile sos hazırlayın, gezdirin. Üzerine susam serpin.

Bugün iftarda ne pişirsem? 18. gün iftar menüsü

İNCİR UYUTMASI 

Malzemeler:

10 adet kuru incir

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için: 

Ceviz içi ve toz tarçın

Yapılışı:

Kuru incirleri sıcak suda 5 dakika bekletip, yumuşayınca doğrayın. Sütü ılık olacak şekilde ısıtın ve içine doğranmış incirleri ekleyin. Blenderdan geçirip pürüzsüz hale getirin. Karışımı kaselere döküp oda sıcaklığında bekletip ılık ortamda 4-5 saat mayalanmasını sağlayın. Dolapta soğuttuktan sonra üzerini ceviz ve tarçınla süsleyip servis edin.

Bugün iftarda ne pişirsem? 18. gün iftar menüsü

HİBİSKUS VE TARÇINLI SOĞUK ŞERBET

Malzemeler:

2 yemek kaşığı hibiskus çayı

1 adet çubuk tarçın

4 su bardağı su

3 yemek kaşığı bal (veya esmer şeker)

Limon dilimleri

Nane yaprakları

Yapılışı:

Suyu kaynatıp, hibiskus ve tarçını içine atın. 5 dakika demleyip süzün. Balı ekleyip karıştırın. Soğutup, limon ve nane ekleyin ve buzla servis edin.

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