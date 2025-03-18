Bugün iftarda ne pişirsem? 18. gün iftar menüsü

FIRINLANMIŞ PATLICANLI YOĞURT MEZESİ

Malzemeler:

3 adet bostan patlıcanı

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

5-6 yaprak taze fesleğen

Tuz

Üzeri için:

Kırmızı biber, zeytinyağı, ceviz kırığı

Yapılışı:

Patlıcanları közleyin veya fırında 200 derecede iyice yumuşayana kadar pişirin. Kabuklarını soyup, ince ince doğrayın veya ezin. Yoğurdu, ezilmiş sarımsağı ve doğranmış fesleğeni ekleyip karıştırın. Tuzunu ayarlayıp servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı, kırmızı biber ve ceviz kırığı gezdirin.