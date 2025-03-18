Bugün iftarda ne pişirsem? 18. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 18. gün iftar menüsü...
KÖZLENMİŞ KIRMIZI BİBER VE NOHUT ÇORBASI
Malzemeler:
3 adet közlenmiş kırmızı kapya biber
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 küçük kuru soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı domates salçası
4 su bardağı tavuk suyu (veya sebze suyu)
Tuz, karabiber, pul biber
Üzeri için:
Yoğurt ve nane yağı
Yapılışı:
Zeytinyağında doğranmış soğan ve sarımsağı pembeleştirin. Salçayı ekleyin, 1-2 dakika kavurun. Doğranmış közlenmiş biber ve nohutları ekleyin, tavuk suyunu dökün. 10 dakika kaynatın, ardından blenderdan geçirin. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Üzerine nane yağı ve yoğurt gezdirerek servis edin.
ZEYTİNYAĞLI SEBZELERLE KUZU ŞİŞ KEBABI
Malzemeler:
500 gr kuzu kuşbaşı
1 soğan (rendelenmiş)
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı toz biber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 kırmızı biber
1 kabak
1 patlıcan
1 domates (isteğe bağlı)
Şiş için:
8-10 tahta şiş
Yapılışı:
Kuzu kuşbaşını bir kaba alıp, rendelenmiş soğan, zeytinyağı, kimyon, tuz ve baharatlarla karıştırın. Şişlere etleri geçirin, aralarına doğranmış sebzeleri (biber, kabak, patlıcan) yerleştirin. Şişleri 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Etler piştikten sonra, sıcak servis edin.
ZERDEÇALLI ARPA ŞEHRİYE PİLAVI
Malzemeler:
1 su bardağı arpa şehriye
1,5 su bardağı sıcak tavuk suyu veya normal su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı zerdeçal
1/2 çay bardağı kavrulmuş fındık
Tuz, karabiber
Üzeri için:
Kıyılmış maydanoz
Yapılışı:
Zeytinyağı ve tereyağını tencerede ısıtın. Şehriyeyi ilave edip kahverengi olana dek kavurun. Zerdeçalı, tuzu, karabiberi ekleyip ardından sıcak suyu dökün. Kısık ateşte pilav gibi pişirin. Demlendikten sonra kavrulmuş fındıkları ve maydanozu ekleyip servis yapın.
FIRINLANMIŞ PATLICANLI YOĞURT MEZESİ
Malzemeler:
3 adet bostan patlıcanı
1 su bardağı süzme yoğurt
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı zeytinyağı
5-6 yaprak taze fesleğen
Tuz
Üzeri için:
Kırmızı biber, zeytinyağı, ceviz kırığı
Yapılışı:
Patlıcanları közleyin veya fırında 200 derecede iyice yumuşayana kadar pişirin. Kabuklarını soyup, ince ince doğrayın veya ezin. Yoğurdu, ezilmiş sarımsağı ve doğranmış fesleğeni ekleyip karıştırın. Tuzunu ayarlayıp servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı, kırmızı biber ve ceviz kırığı gezdirin.
KÖZ BİBERLİ VE NAR TANELİ ZEYTİNYAĞLI SALATA
Malzemeler:
3 adet kırmızı kapya biber
1 adet salatalık
1/2 demet roka
1/2 demet maydanoz
2 yemek kaşığı nar tanesi
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı limon suyu
Tuz
1 yemek kaşığı kavrulmuş susam (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Kapya biberleri közleyin, kabuklarını soyup doğrayın. Rokayı ve maydanozu doğrayın. Salatalığı ince doğrayın. Hepsini karıştırın, nar tanelerini ekleyin. Zeytinyağı, nar ekşisi, limon ve tuz ile sos hazırlayın, gezdirin. Üzerine susam serpin.
İNCİR UYUTMASI
Malzemeler:
10 adet kuru incir
2 su bardağı süt
1 çay kaşığı tarçın
Üzeri için:
Ceviz içi ve toz tarçın
Yapılışı:
Kuru incirleri sıcak suda 5 dakika bekletip, yumuşayınca doğrayın. Sütü ılık olacak şekilde ısıtın ve içine doğranmış incirleri ekleyin. Blenderdan geçirip pürüzsüz hale getirin. Karışımı kaselere döküp oda sıcaklığında bekletip ılık ortamda 4-5 saat mayalanmasını sağlayın. Dolapta soğuttuktan sonra üzerini ceviz ve tarçınla süsleyip servis edin.
HİBİSKUS VE TARÇINLI SOĞUK ŞERBET
Malzemeler:
2 yemek kaşığı hibiskus çayı
1 adet çubuk tarçın
4 su bardağı su
3 yemek kaşığı bal (veya esmer şeker)
Limon dilimleri
Nane yaprakları
Yapılışı:
Suyu kaynatıp, hibiskus ve tarçını içine atın. 5 dakika demleyip süzün. Balı ekleyip karıştırın. Soğutup, limon ve nane ekleyin ve buzla servis edin.
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