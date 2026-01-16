İskandinav mutfağından tatlı keşfi: Kanelbullar tarifi

İskandinav mutfağında tatlılar çoğu zaman “abartısız ama karakterli” bir çizgide ilerler. Kanelbullar da bu yaklaşımın en bilinen örneği: Şeker oranı dengeli, tarçın aroması güçlü ve dokusu pamuk gibi. İsveç’te özel bir günü bile var; her yıl “Tarçınlı Çörek Günü”nde fırınlar bu kokuyla dolar. Evde hazırlanan Kanelbullar ise hem sıcak servis edildiğinde hem de ertesi gün kahvaltıda bile aynı keyfi sürdürüyor.

KANELBULLAR TARİFİ

Malzemeler

Hamur için

1 su bardağı ılık süt

1 paket instant maya (10 g)

3 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta

70 g tereyağı (eritilmiş, ılınmış)

1 tutam tuz

3,5 – 4 su bardağı un (kontrollü)

İç dolgu için

60 g tereyağı (oda sıcaklığında)

4 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı tarçın

Üzeri için

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı süt

İnci şeker (varsa) veya file badem

(İsteğe bağlı) az pudra şekeri

Yapılışı