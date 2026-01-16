İskandinav mutfağından tatlı keşfi: Kanelbullar tarifi

İskandinav mutfağında tatlılar çoğu zaman “abartısız ama karakterli” bir çizgide ilerler. Kanelbullar da bu yaklaşımın en bilinen örneği: Şeker oranı dengeli, tarçın aroması güçlü ve dokusu pamuk gibi. İsveç’te özel bir günü bile var; her yıl “Tarçınlı Çörek Günü”nde fırınlar bu kokuyla dolar. Evde hazırlanan Kanelbullar ise hem sıcak servis edildiğinde hem de ertesi gün kahvaltıda bile aynı keyfi sürdürüyor.
KANELBULLAR TARİFİ
Malzemeler
Hamur için
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 paket instant maya (10 g)
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 1 adet yumurta
- 70 g tereyağı (eritilmiş, ılınmış)
- 1 tutam tuz
- 3,5 – 4 su bardağı un (kontrollü)
İç dolgu için
- 60 g tereyağı (oda sıcaklığında)
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 2 yemek kaşığı tarçın
Üzeri için
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı süt
- İnci şeker (varsa) veya file badem
- (İsteğe bağlı) az pudra şekeri
Yapılışı
- Ilık sütü geniş bir kaba alın, maya ve şekeri ekleyip karıştırın.
- 5 dakika bekletin (maya aktifleşsin).
- Yumurtayı ve eritilmiş tereyağını ekleyin.
- Tuz ve unu kontrollü şekilde ekleyerek yumuşak, ele hafif yapışan bir hamur yoğurun.
- Hamurun üzerini örtüp 45-60 dakika mayalandırın.
- Oda sıcaklığındaki tereyağını, şeker ve tarçınla karıştırın.
- Mayalanan hamuru unlu zeminde dikdörtgen olacak şekilde açın.
- Tarçınlı harcı hamurun her yerine ince bir tabaka halinde sürün.
- Hamuru rulo yapın ve 2-3 parmak kalınlığında dilimleyin.
- Dilimleri yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı dizin.
- 20 dakika daha tepside mayalandırın.
- Yumurta sarısı ve sütü karıştırıp çöreklerin üzerine sürün.
- İnci şeker veya file badem serpin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-18 dakika pişirin.
- Üstü kızarınca çıkarın, 5 dakika dinlendirip servis edin.