İspanyol mutfağının en sevileni: Patatas Bravas tarifi

Yayınlanma: 21.02.2025 - 14:40

Güncelleme: 21.02.2025 - 14:40

İspanyol mutfağı, zengin ve lezzetli atıştırmalıklarıyla ünlüdür. Patatas Bravas, özellikle tapas sofralarının en sevilen ve en klasik lezzetlerinden biridir. Dışı çıtır çıtır kızartılmış patatesler, baharatlı ve aromatik Bravas sosu ile birleşerek ortaya nefis bir tat çıkarır. İspanya’nın her bölgesinde farklı varyasyonları yapılan bu lezzetli atıştırmalık, evde kolayca hazırlanabilir ve sofranıza Akdeniz esintileri getirebilir.

PATATAS BRAVAS TARİFİ

Malzemeler:

Patatesler İçin:

4 adet büyük boy patates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı tatlı toz biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

Bravas Sos İçin:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı un

1 çay kaşığı tatlı toz biber

1 çay kaşığı acı toz biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı elma sirkesi veya beyaz sirke

Üzeri İçin:

Maydanoz (ince kıyılmış)

İsteğe bağlı olarak aioli (sarımsaklı mayonez)

Yapılışı: