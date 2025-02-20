Boşnak mutfağının hafif tatlısı: Slatka tarifi

Yayınlanma: 20.02.2025 - 15:02

Güncelleme: 20.02.2025 - 15:02

Slatka, genellikle şeker, süt ve un karışımından yapılan yumuşak dokulu, hafif kremamsı bir tatlıdır. Hafif şerbetiyle birlikte servis edilen bu tatlı, ne çok yoğun ne de çok hafif bir kıvama sahiptir, tam dengeli bir lezzet sunar. Bazı tariflerde üzerine dövülmüş fındık, ceviz veya tarçın eklenerek farklı aromalar kazandırılır.

SLATKA TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı vanilin veya vanilya özü

Üzeri için dövülmüş fındık veya ceviz (isteğe bağlı)

Tarçın (isteğe bağlı)

Yapılışı: