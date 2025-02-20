Boşnak mutfağının hafif tatlısı: Slatka tarifi
Boşnak mutfağı, Osmanlı ve Avrupa mutfaklarından aldığı etkilerle birbirinden eşsiz tatlar sunar. Bu mutfağın en özel ve hafif tatlılarından biri ise Slatka olarak bilinir. Adı Boşnakça’da “tatlı” anlamına gelen Slatka, yoğun kıvamlı şerbeti ve sütlü yapısıyla hafif ama tatmin edici bir lezzet sunar.
Slatka, genellikle şeker, süt ve un karışımından yapılan yumuşak dokulu, hafif kremamsı bir tatlıdır. Hafif şerbetiyle birlikte servis edilen bu tatlı, ne çok yoğun ne de çok hafif bir kıvama sahiptir, tam dengeli bir lezzet sunar. Bazı tariflerde üzerine dövülmüş fındık, ceviz veya tarçın eklenerek farklı aromalar kazandırılır.
SLATKA TARİFİ
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı vanilin veya vanilya özü
- Üzeri için dövülmüş fındık veya ceviz (isteğe bağlı)
- Tarçın (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Şeker ve sütü kaynatın. Orta boy bir tencerede sütü ve toz şekeri karıştırarak orta ateşte kaynatın.
- Un ve nişastayı ekleyin. Ayrı bir kapta un ve nişastayı biraz sütle açarak pürüzsüz bir kıvam elde edin. Kaynayan süte azar azar ekleyerek sürekli karıştırın.
- Kıvam alana kadar pişirin. Karışım koyulaşana kadar kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin.
- Tereyağı ve vanilyayı ekleyin. Ocaktan almadan önce tereyağını ve vanilyayı ekleyerek iyice karıştırın.
- Soğumaya bırakın. Karışımı kaselere dökün ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Daha sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.
- Servis edin. Üzerine dövülmüş fındık, ceviz veya tarçın serpiştirerek servis yapın.
Etiketler: #Slatka #tarif #Boşnak mutfağı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimi kime şikâyet edeceksin!
- 'Toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım'
- İfade işlemleri devam ediyor
- CHP’li vekilden sert tepki!
- Yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak!
- İptal edilen planlar döndü
- Cemil Tugay’dan o isme tazminat davası!
- Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?
- Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' çıkışı!
- 'Veri silme eylemi tespit edildi' açıklaması