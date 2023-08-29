İstanbul Coffee Festival 14-17 Eylül'de Tersane İstanbul'da!

Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:11

Güncelleme: 29.08.2023 - 10:20

İstanbul Coffee Festival, seminerler, nefis lezzetler, kokteyller ve festivalin baş aktörü olan kahve ile dolu dolu geçecek 4 gün ile 14-17 Eylül 2023 tarihlerinde bu yıl yeni yerinde, Tersane İstanbul’da gerçekleşecek.

İstanbul Coffee Festival 2023 yılında “Kahveye Aç Gözlerini" sloganıyla dokuzuncu kez kahve severlerle buluşacak. Nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurmahaneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal büyük kahve markaları, makine ve ekipman üreticileri ve tüm diğer kahve endüstrisi paydaşları kahveseverler için yine bir araya gelecek.

FESTİVAL BU YIL TERSANE İSTANBUL’DA

İstanbul Coffee Festival, Haliç’in en güzel noktasında denize sıfır bir alanda yer alan Tersane İstanbul’da gerçekleştirilecek. 7 bin metrekare açık ve 2 bin metrekare kapalı alanda düzenlenecek İstanbul Coffee Festival’e ortalama 130 marka ile 45 bin kişinin katılımı beklenirken, festival kapsamında 30 konser, 20 workshop ve 20 seminer gerçekleşecek.

Tersane İstanbul’a festival tarihlerinde Boğaz hattı ile Anadolu Yakası’ndan gelişler için alternatif destekler de sağlanacak. Dört gün sürecek İstanbul Coffee Festival boyunca Haliç Bölgesi’nde gezilmesi gereken alanlar kahveseverlerle paylaşılacak.