Kahvenin lezzetli eşlikçisi starbucks kurabiyesi tarifi…

Yayınlanma: 08.06.2023 - 12:36

Güncelleme: 08.06.2023 - 12:45

Kurabiye kahvenin yanında vazgeçilmez lezzetlerden biridir. Ceviz ve tarçının muhteşem birleşimiyle ortaya çıkan bu enfes tat içine konulan damla çikolatayla bir bütün haline geliyor. Kahvenin yanında sunabileceğiniz ödüllü starbucks kurabiyesini evde hazırlamaya ne dersiniz?

DAMLA ÇİKOLATALI STARBUCKS KURABİYESİ

Malzemeler

3 su bardağı un

1 çay bardağı pudra şekeri

150 gram tereyağı

2 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı su

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı vanilya

1 su bardağı ceviz içi

50 gram damla çikolata



Yapılışı

Öncelikle, derin bir kabın içerisine pudra şekeri ve yumurta sarılarını ekleyerek karıştırın. Üzerine vanilya, su ve oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağını ekleyin. Kabartma tozu ve tarçını da ekledikten sonra karıştırmaya devam edin. Unu eleyerek azar azar ekleyin ve hamur ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğurun. Hamur şekli bozulmayacak bir kıvama geldiğinde ceviz ve damla çikolatayı ekleyerek çok az yoğurun. Damla çikolataların erimemesi gerekir. Hamuru iki parçaya ayırdıktan sonra silindir şekli verip, buzdolabında dinlendirin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine, kurabiyelere şekil vererek dizin. Önceden ısıtılmış 175 dereceli fanlı fırında, 10-12 dakika pişirin. Kurabiyeler fırından çıktığında yumuşak olacaktır. Soğuduktan sonra ise dışı çıtır, içi yumuşak olacaktır. Afiyet olsun.



Not: Kurabiyenin dışı çıtır, içi yumuşak olması için pişme süresi 12-15 dakikayı geçmemelidir.

