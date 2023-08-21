İstanbul’da kurulan en iyi organik pazarlar!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:06

Güncelleme: 21.08.2023 - 11:06

Son yıllarda sağlıklı ürüne ulaşmak herkesin gündeminde. Ambalajlı ürünleri tüketmek yerine, alışveriş yaparken artık neredeyse her semtte bulabileceğimiz ekolojik pazarları tercih ediyor ya da market alışverişimizde üzerinde ‘organik’ yazan ürünlere yöneliyoruz. Peki, nedir bu organik beslenme? Sözlük anlamı ‘canlı organizmalardan türetilmiş’ olan organik, günlük hayatımızda ‘hormon, sentetik kimyasal ve ilaçlar kullanılmadan yetiştirilen besin ürünleri’ olarak karşılık buluyor. Ekolojik tarım ise, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini kullanan bir tarım şekli olduğu için sürdürülebilir tek yöntemdir. İşte bu nedenle birçok kişi çocukluğundaki meyve ve sebzelerdeki kokuyu, tadı yakalayabilmek adına sadece organik sertifikalı ürünlerin satıldığı ekolojik pazarlarda alıyor. Bizde; İstanbul’daki ekolojik pazarları inceledik. İşte İstanbul’un en iyi organik pazarları…

ŞİŞLİ FERİKÖY ORGANİK PAZAR

İstanbul organik pazar dendiğinde ilk akla gelen yerlerden biri Feriköy organik pazarı. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin %100 Ekolojik Pazarlar projesinin Türkiye’deki ilk örneği olan Şişli %100 Ekolojik Pazar, Haziran 2006’da sadece 48 tezgahla işe başladı ve aradan geçen zaman içinde hem büyümeye hem de gelişmeye devam etti. Sebze ve meyvelerin yanı sıra organik süt ürünlerinin, pekmezin, kuruyemişin, helvanın ve daha birçok ürünün üreticilerinin bir araya gelmesiyle oldukça zengin bir pazar olan Şişli %100 Ekolojik Pazar’da, aynı zamanda Türkiye’nin ilk organik sertifikalı sarı kantaronu, siyez buğdayını ve karabuğday ununu bulmak da mümkün. Takas şenlikleri, zehirsiz ev ürünleri yapımı, bez çanta üretimi gibi atölyeler, konserler ve söyleşilerle Şişli %100 Ekolojik Pazar, sadece bir alışveriş mekanı olmanın çok ötesinde, oldukça renkli bir yaşam alanı. Cumartesi günleri açık olan pazar, Hacıosman-Taksim metro hattını kullanarak Osmanbey durağında inip, Pangaltı çıkışından 10 dakika yürüyerek pazara varabilirsiniz.



Adres: Cumhuriyet Mah. Gökkuşağı Sok. Feriköy, Şişli

KADIKÖY ORGANİK PAZARI

Anadolu yakası organik pazar dendiğinde ise ilk karşınıza çıkacak seçenek kesinlikle Kadıköy Belediyesi Organik Halk Pazarı. Organik zeytinyağları, reçeller, ballar, mısır unları… Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen üreticilerin yerel ürünlerini İstanbullularla buluşturdukları oldukça zengin bir pazar. 2010 yılından bu yana her çarşamba Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda kuruluyor. Kadıköy Organik Pazarı’nda bağırarak satış yapmak yasak. Herkes sakince alışverişini yapıyor. Her Çarşamba, Özgürlük Parkı’na Kadıköy-Fenerbahçe seferlerini yapan otobüslerle ulaşabilirsiniz.



Adres: Özgürlük Parkı, Selamiçeşme, Göztepe, Kadıköy

BEYLİKDÜZÜ EKOLOJİK PAZAR

Her Cumartesi, Beylikdüzü Adnan Kahveci Bulvarı’ndaki Beylik Pazarı’nda kurulan %100 Ekolojik Pazar’da da konsept aynı. Hepsi sertifikalı olan birçok ürün çeşidini burada bulabiliyorsunuz ve organik ürünlerle hazırlanan gözlemelerin tadını çıkarabiliyorsunuz. Pazara Beylikdüzü metrobüs durağından kısa bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz. Organik sertifikalı gıda maddelerinin yanı sıra kişisel bakım ürünleri ve temizlik malzemelerini de bulabileceğiniz pazar yeri, özellikle Beylikdüzü ve Avcılar taraflarında oturanların sıkça rağbet ettikleri bir yer. Beylikdüzü Organik Pazarı, kapalı alışveriş alanı sayesinde kışın soğuk ve yağışlı havalarda da ziyaret edilebiliyor.



Adres: Beylikdüzü Çarşamba Pazarı olarak bilinen alan…

ORGANİKANYON

Levent’teki büyük alışveriş merkezi Kanyon’un içerisinde kurulan ve ORGANİKANYON ismiyle hizmet veren ekolojik pazarda diğer sertifikalı ürünlerin yanı sıra organik kumaşlardan yapılmış kıyafetleri de bulabilirsiniz. Adından da tahmin edeceğiniz Organikanyon, İstanbul Levent’te bulunan Kanyon AVM’nin içerisinde kuruluyor. Bu organik pazarda da yine hormonsuz sebze ve meyvelerden, organik kumaşlarla hazırlanan ev ürünlerine kadar pek çok şeyi bulabilirsiniz. Merkezi konumu nedeniyle tüm toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla ulaşabileceğiniz ORGANİKANYON, her Cuma ve cumartesi saat 10.00 ile 20.00 arasında ziyarete açık.



Adres: Kanyon AVM, Levent

SARIYER ORGANİK KÖYLÜ PAZARI

Sarıyer’deki köylerden gelen çiftçilerin kendi yetiştirdikleri ürünleri ilk elden tüketiciyle buluşturdukları Sarıyer Organik Pazarı, Sarıyer Belediyesinin “Üreticiden Tüketiciye” sloganı ile desteklediği ve gidenler tarafından fiyatlarının da oldukça makul olarak nitelendirildiği bir pazar yeri.. Pazar her Pazartesi günü, Sarıyer Merkez Mahallesindeki İlköğretim Okulu yanındaki alanda kuruluyor.



Adres: Şehit. Mithat Yılmaz Cd. No:95 Sarıyer

KARTAL %100 EKOLOJİK PAZAR

Buğday Derneği’nin desteğiyle 2009 yılında kurulan pazar, organik sertifikalı ürünleri uygun fiyata tüketiciye ulaştırma hedefiyle çıktığı bu yolda yürürken büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Derneğin kurucusu Victor Ananias’ın “Bu pazar bir alışverişten, ekolojik sebze meyveden çok öte; bir hareket, bir halk platformu, bir paylaşım mekanı” olarak tanımladığı Kartal %100 Ekolojik Pazar, Mersin’den, Hatay’dan, İzmir’den ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen üreticilerle açıldığı günden bu yana sadece Kartal’a değil, tüm Anadolu yakasına hizmet veriyor. Pazarda organik sertifikalı sebze ve meyvelerin yanı sıra bitkisel yağlar, bakım ürünleri ve oyuncak gibi ürünleri de bulabiliyorsunuz. Kartal %100 Ekolojik Pazar, her pazar günü Kartal Meydanı’nda kuruluyor.



Adres: Kartal Meydanı





MALTEPE ORGANİK PAZARI

Maltepe Belediyesinin “Yeşil Belediye” konsepti dahilinde 2009 yılında faaliyete giren Maltepe Organik Pazarı’ndaki tüm ürünler düzenli olarak ziraat mühendisleri tarafından denetlenmektedir. Pazar günleri Ekolojik Üreticiler Derneği’nin iş birliği ile kurulan bu pazarda ürünler, ziraat mühendisleri tarafından denetleniyor. Maltepe Organik Pazarı’nı, her pazar saat 10.00 ila 19.00 arası ziyaret edebilirsiniz.



Adres: Altayçeşme Mahallesi, Kışlalı Caddesi, No: 18 Maltepe

BAKIRKÖY EKOLOJİK PAZAR

İstanbul’un en iyi organik pazarlarından bir diğeri ise Cuma günleri, Airport Alışveriş Merkezinin arkasındaki açık otoparkta kurulan Bakırköy Organik Halk Pazarı. Pazarda ekolojik sertifikalı meyve ve sebzelerin yanı sıra makarna, ekmek, pamuk, temizlik ve kozmetik ürünler de yer alıyor. Tahmin edeceğiniz gibi çok kalabalık olduğu için sabah erken saatlerde ziyaret etmek çok daha konforlu olabilir.



Adres: Airport Outlet Center Otopark, Londra Asfalti Kuleli Mevkii E-5 Karayolu Üzeri, Bakırköy

KÜÇÜKÇEKMECE EKOLOJİK PAZAR

Organik pazar İstanbul Anadolu yakası dendiğinde akla gelen yerlerden biri de Küçükçekmece %100 Ekolojik Pazarı. Oldukça geniş bir alanda, Pazar günleri kurulan bu pazarda sebze, meyve, et ürünleri, süt ürünleri, tahıl, bakliyat, zeytinyağı, bal, kuruyemiş ve kozmetik ürünleri gibi çok çeşitli ürüne ulaşabilirsiniz.



Adres: ArenaPark AVM, Atakent Mh., Çiçekli Vadi Cd. No:1, Küçükçekmece

ZEYTİNBURNU ORGANİK PAZARI

Organik pazar İstanbul'da nerede var sorusunu yanıtlamaya devam ediyoruz. Cumartesi günleri kurulan Zeytinburnu Organik Halk Pazarı sebze ve meyveden doğal gübreye, çay yapraklarına kadar birçok ürünü tüketiciyle buluşturuyor. Ulaşımı da son derece kolay olan pazar, Topkapı Metro ve Metrobüs duraklarına yalnızca 150 metre mesafede.

Adres: Topkapı Merkez Efendi Camii yanı

KEMER COUNTRY CLUB BOL PAZAR

İstanbul’un en iyi organik pazarları listemizin son önerisi ise Pazar günleri, Kemer Country Club’ta kurulan Bol Pazar. Yeşillikler içinde harika bir alışveriş deneyimi sunan alanda taze ve doğal ürünlerin yanı sıra, keyifli etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Çocuklar için taş boyama atölyeleri, Jazz müzik konserleri, kombucha yapımı workshop’ları bunlardan sadece birkaçı.



Adres: Göktürk Merkez, Mahalle Atli, Spor Cd. 7/a, Eyüpsultan









