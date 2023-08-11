Somon nasıl pişirilir? Somon pişirme teknikleri…

Yayınlanma: 11.08.2023 - 07:52

Güncelleme: 11.08.2023 - 07:52

Doğduğu sulara geri dönen balık olarak bilinen somon, balık türleri arasında fiyat olarak yüksek bir yere sahip. Ülkemizde Karadeniz’de üretilmeye başlayan Türk Somon’u, Norveç Somonu’nun fiyatına nazaran yarı yarıya ucuzdur ve çok lezzetlidir.

Somon balığı, salmonidae familyasına ait bir balık türüdür. Soğuk ve ılıman su bölgelerinde bulunur. Lezzetli eti, besin değeri ve sportif balıkçılık için popülerliği nedeniyle önemli bir ekonomik değere sahiptir. Somon balıkları, anadromous olarak bilinen bir yaşam döngüsüne sahiptir, yani tatlı sularda doğar, büyüdükten sonra denize göç eder ve üremek için doğdukları tatlı su bölgelerine geri dönerler. Somon çeşitleri kendi içerinde farklı türlere ayrılır.

Yağlı balık olarak sınıflandırılan, somon balığı, yüksek protein, yüksek omega-3 yağ asidleri ve yüksek D vitamini içeriği nedeniyle sağlıklı olarak kabul edilir. Rengi balığın beslenmesine bağlı olarak açık pembe ile kırmızı arasında değişmektedir. Somon, kızartma, fırınlama, poşe, şiş ve ızgara teknikleriyle pişirilebilir. Ayrıca bazı tariflerde hiç pişirilmeden de servis edilebilir. İşte somon pişirime teknikleri…

IZGARADA SOMON NASIL PİŞİRİLİR?

Öncelikle bir kasenin içerisine zeytinyağı, sarımsak, limon ve tuz ekleyip karıştırın.



Pişireceğiniz somonları, bu sosun içerisinde 5-10 dakika terbiye edin.



Somonu ızgaraya aldıktan sonra her yüzünü 5-6 dakika pişirin.

TAVADA SOMON NASIL PİŞİRİLİR?

Somon pişirmek için teflon veya yapışmaz yüzeyli bir tava kullanmaya özen gösterin.



Somon yağlı bir balık olduğu için, pişirme esnasında ya çok az yağ kullanmanızda fayda var.



Somonu tavada arkalı önlü olacak şekilde yaklaşık 8-10 dakika pişirebilirsiniz.



Balık yağını salıp, rengini almaya başladığında pişmiş demektir. Eğer pişirme işlemini uzun tutarsanız, balık kısa sürede kurumaya başlar.

FIRINDA SOMON NASIL PİŞİRİLİR?

Somonu pişirmeden önce, zeytinyağı, tuz, karabiber sarımsak, limon ve biberiye ile marine edebilirsiniz.



Ardından yağlı kağıt serili fırın tepsisine balıklarınızı dizin.



Balıkların kenarına dilimlenmiş limon ve defne yaprağı ekleyin.



Somonun kalınlığına veya şekline göre 180 dereceli fırında 10-15 dakika pişirmek yeterli olacaktır.



Eğer balık çok kalınsa, pişirme süresi uzayabilir. Pişirirken, üzerine yağ eklemenize gerek yoktur.

ŞİŞTE SOMON NASIL YAPILIR?

Somonu şişte pişirmek için, küp küp doğrayın.



Somonları limon suyu, tuz ve zeytinyağı ile marine edin.



Ardından tahta şişlere geçirin. İsteğe göre farklı malzemeleri de şişe ilave edebilirsiniz.



Hazırladığınız şişleri fırında veya ızgarada kolayca pişirebilirsiniz.



