Gürcü mutfağının enfes lezzeti: Haçapuri tarifi...

Yayınlanma: 09.02.2024 - 17:49

Güncelleme: 09.02.2024 - 17:49

Gürcistan mutfağı, kolaylıkla adapte olabileceğimiz komşu mutfaklar arasında yer alıyor. Gürcistan mutfağının ünlü yemeklerinden biri olarak öne çıkan haçapuri, özellikle Doğu Anadolu bölgesinde sıkça tüketiliyor. Bizdeki Karadeniz pidesine oldukça benzeyen ancak yapılışı farklı olan bu tarif, hem görüntüsüyle hem tadıyla hem de kokusuyla çok seveceğiniz yemekler arasına girecektir. Peki Gürcistan'ın milli yemeği Haçapuri nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler:

Hamuru için:

2 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

4-5 su bardağı un (aldığı kadar)

İçi için:

100 gram sert beyaz peynir (tuzlu)

100 gram süzme peynir

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Ilık süt, kuru maya, zeytinyağı ve şekeri bir kabın içerisinde karıştırın. Unu ve tuzu yavaş yavaş ilave ederek karıştırmaya başlayın. Hamur sertleşmeye başladığında tezgaha alın ve 4-5 dakika boyunca yoğurun. Ele yapışmayacak yumuşak kıvamda bir hamur olana dek aldığı kadar un ekleyin. Yoğurduğunuz hamur pürüzsüz esnek bir kıvam aldığında, yoğurma kabının içine yerleştirin. Üzerini streç filmle ya da bir havluyla kapatın ve oda sıcaklığında 1 saat mayalanmaya bırakın. Hamur mayalanırken peynir karışımını hazırlayın. Tüm peynirleri çatalla ezerek ya da rendeleyerek, bir kapta harmanlayın. Mayalanan ve kabaran hamurun fazla havasını söndürdükten sonra 4 eşit parçaya bölün ve yuvarlayın. Tezgahı hafifçe unlayarak, bir merdane yardımıyla hamuru yarım santim kalınlığında, uzun şekilde açın. Ortasına peynirli karışımdan 2-3 yemek kaşığı kadar koyarak yayın. Kenarlarını pide yapar gibi katlayın ve iki ucunu kıvırın. Yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin ve 15 dakika daha, oda sıcaklığında mayalandırın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında, yaklaşık 20-30 dakika, üzeri iyice kızarana dek pişirin. Fırından çıktığı gibi kenarlarını ve üzerini tereyağı ile yağlayın. İsteğe göre üzerine yumurta sarısı ekleyin. Pidenin kenarlarından koparıp, erimiş peynirine banarak, haçapurinizin keyfini çıkarın. Afiyet olsun !