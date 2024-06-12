İsveç mutfağından Raggmunk tarifi: Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık...

Yayınlanma: 12.06.2024 - 20:17

Güncelleme: 12.06.2024 - 20:17

İsveç mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Raggmunk ile tanışmaya hazır mısınız? Bu geleneksel patatesli pankek, özellikle kış aylarında İsveç sofralarının vazgeçilmezi. Hem pratik hem de lezzetli olan Raggmunk, kıtır kıtır dış yüzeyi ve yumuşacık iç dokusuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

MALZEMELER

4 adet orta boy patates

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı un

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

Tereyağı veya sıvı yağ (kızartmak için)

YAPILIŞI

Patatesleri soyun ve rendeleyin. Rendelenmiş patatesleri fazla suyunu almak için bir tülbent veya temiz bir mutfak havlusu kullanarak iyice sıkın.

Büyük bir kasede yumurta ve sütü çırpın.

Un, tuz ve karabiberi ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Rendelenmiş patatesleri hamura ekleyin ve iyice karıştırın.

Orta ateşte büyük bir tavayı ısıtın ve bir miktar tereyağı veya sıvı yağ ekleyin.

Hamurdan bir kepçe alın ve tavaya dökün, hafifçe yayarak ince bir pankek oluşturun.

Her iki tarafı altın kahverengi olana kadar (yaklaşık 3-4 dakika) kızartın. Pankeklerin her iki tarafının da eşit şekilde piştiğinden emin olun.