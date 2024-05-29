Osmanlı mutfağından geleneksel bir lezzet: Keşkül tarifi...

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen, keşkül, özellikle badem tozu sayesinde hafif ve az kalorili bir tatlı alternatifi sunar. Şerbetli tatlılara göre daha pratik ve aromatik olan keşkül, hoş kokusuyla da dikkat çeker. Sanıldığından çok daha kolay bu tarif, geleneksel olarak pirinç unu ve toz badem ile hazırlanıyor.