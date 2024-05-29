Osmanlı mutfağından geleneksel bir lezzet: Keşkül tarifi...

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2024 Çarşamba, 12:58
Osmanlı mutfağından geleneksel bir lezzet: Keşkül tarifi...

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen, keşkül, özellikle badem tozu sayesinde hafif ve az kalorili bir tatlı alternatifi sunar. Şerbetli tatlılara göre daha pratik ve aromatik olan keşkül, hoş kokusuyla da dikkat çeker. Sanıldığından çok daha kolay bu tarif, geleneksel olarak pirinç unu ve toz badem ile hazırlanıyor.

Osmanlı mutfağından geleneksel bir lezzet: Keşkül tarifi...

Badem ve tarçınla süslenen keşkül, yumuşak ve kremamsı bir sütlü tatlıdır. Süt, toz badem, şeker ve pirinç unu gibi basit malzemelerle hazırlanabilen bu enfes tatlı, kolaylıkla evde yapılabilir. Keşkül tatlısının lezzetini badem içerisinden aldığı da bilinir. Peki, Osmanlı mutfağının sevilen lezzetlerinden olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte nefis keşkül tarifi...

Osmanlı mutfağından geleneksel bir lezzet: Keşkül tarifi...

KEŞKÜL TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

1/2 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı pirinç unu

1 çay bardağı toz badem

Servisi için:

12 adet badem

1 yemek kaşığı file Antep fıstığı

Osmanlı mutfağından geleneksel bir lezzet: Keşkül tarifi...

KEŞKÜL YAPILIŞI

Toz şeker, pirinç unu ve toz bademi derin bir tencereye aktarın.

Sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırıp tüm malzemelerin pürüzsüzce birleştiğine emin olun.

Orta-kısık ateşte devamlı olarak karıştırarak kıvamı hafifçe koyulaşıncaya dek yaklaşık 15-20 dakika pişirin. 

Krema kıvamına geldiğinde ocaktan alın.  

Keşkülün kıvamı muhallebi kadar yoğun olmamasına özen gösterin.

Pişen keşkülü servis kaselerine paylaştırın. 

Önce ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin. 

Ardından buzdolabına alarak dinlendirin.

Servis etmeden önce üzerlerini  badem ve file Antep fıstığı ile süsledikten sonra soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun!

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