Anadolu mutfağının tarihi lezzeti: Mumbar dolması tarifi

Yayınlanma: 16.01.2025 - 17:41

Güncelleme: 16.01.2025 - 17:41

Anadolu mutfağı, zengin tarifleri ve kültürel dokusuyla her sofrada ayrı bir hikâye sunar. Güneydoğu Anadolu’nun eşsiz yemeklerinden biri olan Mumbar Dolması, zahmetli yapımıyla bilinse de ortaya çıkan lezzet her şeye değiyor. Koyun bağırsağına doldurulan pirinç, baharat ve kıyma karışımı, bu yemeği özel kılan detaylardan sadece biri.

MUMBAR DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

1 kilogram koyun bağırsağı (temizlenmiş)

2 su bardağı pirinç

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

6 su bardağı sıcak su

Yapılışı: