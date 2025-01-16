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Anadolu mutfağının tarihi lezzeti: Mumbar dolması tarifi
Güneydoğu Anadolu’ya özgü olan Mumbar Dolması, lezzeti ve zahmetli yapımıyla dikkat çekiyor. Bağırsak içi dolgusuyla yapılan bu geleneksel yemek, yöresel mutfağın zenginliğini sofralara taşıyor.
Anadolu mutfağı, zengin tarifleri ve kültürel dokusuyla her sofrada ayrı bir hikâye sunar. Güneydoğu Anadolu’nun eşsiz yemeklerinden biri olan Mumbar Dolması, zahmetli yapımıyla bilinse de ortaya çıkan lezzet her şeye değiyor. Koyun bağırsağına doldurulan pirinç, baharat ve kıyma karışımı, bu yemeği özel kılan detaylardan sadece biri.
MUMBAR DOLMASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 kilogram koyun bağırsağı (temizlenmiş)
- 2 su bardağı pirinç
- 300 gram kıyma
- 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 6 su bardağı sıcak su
Yapılışı:
- Bağırsakları tuz ve limon suyu ile iyice ovup yıkayın. Ters çevirip tekrar yıkayarak tamamen temizlendiğinden emin olun.
- Bir karıştırma kabında pirinç, kıyma, ince doğranmış soğan, 1 yemek kaşığı salça, baharatlar ve tuzu birleştirip karıştırın.
- Hazırlanan iç harcı bağırsağa bir huni yardımıyla doldurun. Çok sıkı doldurmamaya özen gösterin, çünkü pişerken pirinçler şişecektir. Doldurduğunuz bağırsağın ucunu ip ya da kürdan ile kapatın.
- Geniş bir tencereye mumbarları yerleştirin. Üzerine sıcak su ve kalan salçayı ekleyin. Tereyağını da tencereye ekleyerek kısık ateşte yaklaşık 1-1,5 saat pişirin.
- Mumbar Dolması, sıcak olarak servis edilir. Yanında turşu veya yoğurtla sunulduğunda lezzeti tamamlanır.
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