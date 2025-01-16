Akşam beş çayının yanında Anadolu rüzgarı: Çiriş otlu börek tarifi

Yayınlanma: 16.01.2025 - 19:51

Güncelleme: 16.01.2025 - 19:51

Anadolu’nun zengin mutfak kültüründe, doğadan toplanan bitkiler önemli bir yer tutar. Bu eşsiz tariflerden biri de çiriş otlu börektir. Çiriş otu, özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde ilkbahar ve kış aylarında tüketilen şifalı bir bitkidir. Genellikle böreklerde, çorbalarda veya zeytinyağlı yemeklerde kullanılan bu bitki, hem hafif hem de besleyici bir lezzet sunar.

ÇİRİŞ OTLU BÖREK TARİFİ

Malzemeler:

5 adet yufka

500 gram çiriş otu (ayıklanmış ve temizlenmiş)

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Sosu için:

1 su bardağı süt

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Yapılış: