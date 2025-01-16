Akşam beş çayının yanında Anadolu rüzgarı: Çiriş otlu börek tarifi

Anadolu’nun dağlarından toplanan çiriş otu ile hazırlanan bu özel börek, hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek. Kış aylarının şifalı bitkisi çiriş, börekle buluşunca sofralarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Akşam beş çayının yanında Anadolu rüzgarı: Çiriş otlu börek tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 19:51

Anadolu’nun zengin mutfak kültüründe, doğadan toplanan bitkiler önemli bir yer tutar. Bu eşsiz tariflerden biri de çiriş otlu börektir. Çiriş otu, özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde ilkbahar ve kış aylarında tüketilen şifalı bir bitkidir. Genellikle böreklerde, çorbalarda veya zeytinyağlı yemeklerde kullanılan bu bitki, hem hafif hem de besleyici bir lezzet sunar. 

ÇİRİŞ OTLU BÖREK TARİFİ

Malzemeler:

  • 5 adet yufka
  • 500 gram çiriş otu (ayıklanmış ve temizlenmiş)
  • 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Sosu için:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta

Yapılış:

  1. Çiriş otlarını bol suyla yıkayın ve ince ince doğrayın. Bir tavada zeytinyağını ısıtın, ince doğranmış soğanları ekleyip kavurun. Ardından çiriş otlarını ekleyip 5-7 dakika kadar soteleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı pul biberle tatlandırın.
  2. Bir kasede süt, yoğurt, sıvı yağ ve yumurtayı çırparak börek için sos hazırlayın.
  3. İlk yufkayı tezgaha serin ve üzerine hazırladığınız sostan sürün. İkinci yufkayı üzerine serip aynı işlemi tekrarlayın. Üçüncü yufkayı serdikten sonra sotelenmiş çiriş otu harcını eşit şekilde yufkanın üzerine yayın.
  4. Yufkayı dikkatlice rulo haline getirin ve 2-3 parmak kalınlığında dilimleyin. Bu dilimleri yağlanmış fırın tepsisine yan yana dizin.
  5. Böreklerin üzerine kalan sostan dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü kızarana kadar, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
  6. Sıcak ya da ılık olarak servis yapın. Yanında ayranla birlikte harika bir uyum yakalar.

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