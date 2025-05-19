İtalya'nın enfes lezzeti: Limonlu Ricotta Tart Tarifi

- İtalyan tatlılarının ortak özelliği hafif, dengeli ve malzeme odaklı olmasıdır. Limonlu ricotta tart da tam olarak bu tanıma uyan bir klasik: yoğun kremamsı dokusu, narin limon aroması ve tereyağlı hamur tabanıyla yaz-kış her sofraya zarafet katıyor.
LİMONLU RICOTTA TART TARİFİ
Malzemeler
Tart tabanı için:
- 1,5 su bardağı un
- 100 gram tereyağı (soğuk, küp doğranmış)
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı soğuk su
Ricottalı dolgu için:
- 400 gram ricotta peyniri
- 1/2 su bardağı toz şeker
- 2 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı vanilin
- 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 1 yemek kaşığı nişasta
- Üzeri için (isteğe bağlı):
- Pudra şekeri
- İnce limon dilimleri veya taze nane
Yapılışı
- Tart tabanı için tüm malzemeleri mutfak robotunda veya elde yoğurarak hamur haline getirin. Streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
- Hamuru 22–24 cm'lik bir tart kalıbına yayın. Kenarlarını düzgünce bastırın, çatalla birkaç delik açın.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 10 dakika ön pişirme yapın.
- Bu sırada dolgu için ricotta, şeker, yumurta, vanilin, limon suyu/kabuğu ve nişastayı çırpın.
- Karışımı ön pişmiş hamurun üzerine dökün.
- Fırında 170°C'de 30–35 dakika, kenarlar altın rengi alıp dolgu sabitlenene kadar pişirin.
- Soğuduktan sonra pudra şekeriyle süsleyip servis edin.