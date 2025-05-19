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İtalya'nın enfes lezzeti: Limonlu Ricotta Tart Tarifi

İtalya'nın enfes lezzeti: Limonlu Ricotta Tart Tarifi

19.05.2025 18:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İtalya'nın enfes lezzeti: Limonlu Ricotta Tart Tarifi

Tatlı mı tuzlu mu kararsız kalanlara İtalya’dan şahane bir çözüm: Ricotta peyniriyle hazırlanan bu limonlu tart, hafifliğiyle klasik tatlılara meydan okuyor.
  • İtalyan tatlılarının ortak özelliği hafif, dengeli ve malzeme odaklı olmasıdır. Limonlu ricotta tart da tam olarak bu tanıma uyan bir klasik: yoğun kremamsı dokusu, narin limon aroması ve tereyağlı hamur tabanıyla yaz-kış her sofraya zarafet katıyor.

LİMONLU RICOTTA TART TARİFİ

 Malzemeler

Tart tabanı için:

  • 1,5 su bardağı un
  • 100 gram tereyağı (soğuk, küp doğranmış)
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı soğuk su

Ricottalı dolgu için:

  • 400 gram ricotta peyniri
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 2 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı vanilin
  • 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • Üzeri için (isteğe bağlı):
  • Pudra şekeri
  • İnce limon dilimleri veya taze nane

Yapılışı

  1. Tart tabanı için tüm malzemeleri mutfak robotunda veya elde yoğurarak hamur haline getirin. Streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
  2. Hamuru 22–24 cm'lik bir tart kalıbına yayın. Kenarlarını düzgünce bastırın, çatalla birkaç delik açın.
  3. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 10 dakika ön pişirme yapın.
  4. Bu sırada dolgu için ricotta, şeker, yumurta, vanilin, limon suyu/kabuğu ve nişastayı çırpın.
  5. Karışımı ön pişmiş hamurun üzerine dökün.
  6. Fırında 170°C'de 30–35 dakika, kenarlar altın rengi alıp dolgu sabitlenene kadar pişirin.
  7. Soğuduktan sonra pudra şekeriyle süsleyip servis edin.
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