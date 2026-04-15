İtalyan kahvaltılarının vazgeçilmezi: Pasticciotto

Mutfak literatüründe "Salento’nun kalbi" olarak tanımlanan Pasticciotto, efsaneye göre 1745 yılında Galatina’da Ascalone adlı bir fırıncının, artan hamur ve kremadan "tesadüfen" yaptığı küçük bir turtadır. Onu diğer dolgulu hamur işlerinden ayıran en temel teknik fark, hamurunda tereyağı yerine iç yağı (strutto) kullanılması ve oval formudur.

PASTICCIOTTO TARİFİ

Malzemeler

Pasta Frolla (Hamur) İçin:

500 gram un (elenmiş)

250 gram iç yağı (strutto) - Muadili: Soğuk ve kaliteli tereyağı

200 gram toz şeker

2 adet yumurta + 1 adet yumurta sarısı

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

Bir tutam tuz ve yarım çay kaşığı kabartma tozu

Crema Pasticcera (Dolgu) İçin:

500 ml tam yağlı süt

4 adet yumurta sarısı

150 gram toz şeker

40 gram mısır nişastası veya un

1 paket vanilya veya taze limon kabuğu

Opsiyonel: Her birinin içine 1 adet Amarena (vişne şekerlemesi)

Yapılışı