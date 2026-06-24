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İtalyan lezzetine Anadolu dokunuşu: Zahterli focaccia tarifi

İtalyan lezzetine Anadolu dokunuşu: Zahterli focaccia tarifi

24.06.2026 00:02:00
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Haber Merkezi
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İtalyan lezzetine Anadolu dokunuşu: Zahterli focaccia tarifi

İtalyan mutfağının sevilen ekmeklerinden focaccia, zahterin kendine özgü aromasıyla birleşerek farklı ve lezzetli bir alternatif sunuyor. Zeytinyağı, baharat ve yumuşak hamurun buluştuğu zahterli focaccia, kahvaltıdan akşam sofralarına kadar her öğünde tüketilebilecek özel bir tarif.
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İtalya'nın geleneksel ekmeklerinden biri olan focaccia, zeytinyağlı yapısı ve yumuşak dokusuyla dünya mutfaklarında kendine yer edinen lezzetlerden biri. Genellikle biberiye, zeytin, domates ve farklı otlarla hazırlanan focaccia, bu kez Anadolu mutfağının sevilen aromalarından zahter ile buluşuyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, farklı ekmek lezzetleri denemek isteyenler için ideal bir seçenek oluşturuyor.

MALZEMELER

Hamuru için

  • 4 su bardağı un
  • 1 paket instant maya
  • 1,5 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı zahter
  • 1 çay kaşığı deniz tuzu
  • Birkaç dal taze kekik (isteğe bağlı)
  • Çeri domates veya zeytin (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Geniş bir kapta ılık su, maya ve şekeri karıştırarak birkaç dakika bekletin. Ardından unu, tuzu ve zeytinyağını ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlayın.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat boyunca mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru yağlanmış fırın tepsisine alın ve elinizle hafifçe yayarak focaccia şekli verin.

Hamurun üzerine parmak uçlarınızla küçük çukurlar oluşturun. Zeytinyağını gezdirin, zahteri ve deniz tuzunu serpiştirin. İsteğe bağlı olarak domates, zeytin veya taze otlarla zenginleştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzeri altın rengini alana kadar pişirin.

Fırından çıkan zahterli focaccia'yı birkaç dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

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